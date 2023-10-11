https://ria.ru/20231011/udary-1902061129.html
Военное крыло ХАМАС вновь наносит удары по Ашкелону
Военное крыло ХАМАС вновь наносит удары по Ашкелону - РИА Новости, 11.10.2023
Военное крыло ХАМАС вновь наносит удары по Ашкелону
Военное крыло ХАМАС заявило, что вновь наносит ракетные удары по Ашкелону. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:31
2023-10-11T16:31
2023-10-11T17:33
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ашкелон
в мире
израиль
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ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС заявило, что вновь наносит ракетные удары по Ашкелону."Бригады "Аль-Кассам подвергли ракетному обстрелу оккупированный Ашкелон", - приводится в заявлении.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали наносить ракетные удары по израильскому городу Ашкелон в ответ на принуждение жителей сектора Газа покинуть свои дома в палестинском анклаве.Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек. Это приграничный район на юге Израиля.
https://ria.ru/20231011/pravitelstvo-1902062571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашкелон, в мире, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ашкелон, В мире, Израиль
Военное крыло ХАМАС вновь наносит удары по Ашкелону
Военное крыло ХАМАС заявило, что вновь наносит ракетные удары по Ашкелону
ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС заявило, что вновь наносит ракетные удары по Ашкелону.
"Бригады "Аль-Кассам подвергли ракетному обстрелу оккупированный Ашкелон", - приводится в заявлении.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали наносить ракетные удары по израильскому городу Ашкелон в ответ на принуждение жителей сектора Газа покинуть свои дома в палестинском анклаве.
Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива
, там проживают более 140 тысяч человек. Это приграничный район на юге Израиля
.
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