https://ria.ru/20231011/udary-1901920424.html

Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023

Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

Российские военные наносят серьезные удары по западной технике Вооруженных сил Украины, стоящей миллионы долларов, пишет Дэвид Хамблинг в статье для... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:10

2023-10-11T09:10

2023-10-11T09:10

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные наносят серьезные удары по западной технике Вооруженных сил Украины, стоящей миллионы долларов, пишет Дэвид Хамблинг в статье для 19FortyFive."Этот беспилотник-камикадзе доказал, что способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты, находящихся далеко за линией соприкосновения. Такие характеристики должны заставить западных аналитиков обратить на них внимание, но, возможно, больше всего тревожит впечатляющий послужной список "Ланцета" в борьбе с артиллерией и средствами ПВО", — говорится в материале.Автор отметил, что российский БПЛА стал смертельной угрозой для ВСУ, уничтожая дорогостоящую бронетехнику Запада. Он также добавил, что "Ланцеты", ликвидируя украинскую ПВО, позволяют российским военным иметь превосходство в небе над Украиной.В сентябре сообщалось, что оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

https://ria.ru/20231010/udar-1901794485.html

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политика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире