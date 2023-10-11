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Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
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09:10 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/udary-1901920424.html
Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ
Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ
Российские военные наносят серьезные удары по западной технике Вооруженных сил Украины, стоящей миллионы долларов, пишет Дэвид Хамблинг в статье для... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:10
2023-10-11T09:10
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные наносят серьезные удары по западной технике Вооруженных сил Украины, стоящей миллионы долларов, пишет Дэвид Хамблинг в статье для 19FortyFive.&quot;Этот беспилотник-камикадзе доказал, что способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты, находящихся далеко за линией соприкосновения. Такие характеристики должны заставить западных аналитиков обратить на них внимание, но, возможно, больше всего тревожит впечатляющий послужной список &quot;Ланцета&quot; в борьбе с артиллерией и средствами ПВО&quot;, — говорится в материале.Автор отметил, что российский БПЛА стал смертельной угрозой для ВСУ, уничтожая дорогостоящую бронетехнику Запада. Он также добавил, что "Ланцеты", ликвидируя украинскую ПВО, позволяют российским военным иметь превосходство в небе над Украиной.В сентябре сообщалось, что оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
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политика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

19FortyFive: ВС России уничтожают дорогостоящую технику ВСУ дронами "Ланцет"

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные наносят серьезные удары по западной технике Вооруженных сил Украины, стоящей миллионы долларов, пишет Дэвид Хамблинг в статье для 19FortyFive.
«

"Этот беспилотник-камикадзе доказал, что способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты, находящихся далеко за линией соприкосновения. Такие характеристики должны заставить западных аналитиков обратить на них внимание, но, возможно, больше всего тревожит впечатляющий послужной список "Ланцета" в борьбе с артиллерией и средствами ПВО", — говорится в материале.

Автор отметил, что российский БПЛА стал смертельной угрозой для ВСУ, уничтожая дорогостоящую бронетехнику Запада. Он также добавил, что "Ланцеты", ликвидируя украинскую ПВО, позволяют российским военным иметь превосходство в небе над Украиной.
В сентябре сообщалось, что оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников.

Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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