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В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом

В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом - РИА Новости, 11.10.2023

В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом

МИД Палестины на своей странице в соцсети X на фоне эскалации палестино-израильского конфликта назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, "который... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:44

2023-10-11T10:44

2023-10-11T10:55

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украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД Палестины на своей странице в соцсети X на фоне эскалации палестино-израильского конфликта назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, "который проявляется в самых отвратительных формах"."Геноцид, совершенный Израилем против нашего народа в секторе Газа, ежедневно проявляется в своих самых отвратительных формах", - заявило министерство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, палестина, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году