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В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом - РИА Новости, 11.10.2023
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом
МИД Палестины на своей странице в соцсети X на фоне эскалации палестино-израильского конфликта назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, "который... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:44
2023-10-11T10:44
2023-10-11T10:55
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украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД Палестины на своей странице в соцсети X на фоне эскалации палестино-израильского конфликта назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, "который проявляется в самых отвратительных формах"."Геноцид, совершенный Израилем против нашего народа в секторе Газа, ежедневно проявляется в своих самых отвратительных формах", - заявило министерство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом
МИД Палестины назвал удары Израиля по сектору Газе отвратительным геноцидом