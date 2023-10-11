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В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом - РИА Новости, 11.10.2023
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10:44 11.10.2023 (обновлено: 10:55 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/udar-1901937768.html
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом - РИА Новости, 11.10.2023
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом
МИД Палестины на своей странице в соцсети X на фоне эскалации палестино-израильского конфликта назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, "который... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:44
2023-10-11T10:55
в мире
палестина
израиль
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД Палестины на своей странице в соцсети X на фоне эскалации палестино-израильского конфликта назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, "который проявляется в самых отвратительных формах"."Геноцид, совершенный Израилем против нашего народа в секторе Газа, ежедневно проявляется в своих самых отвратительных формах", - заявило министерство.
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в мире, палестина, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом

МИД Палестины назвал удары Израиля по сектору Газе отвратительным геноцидом

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД Палестины на своей странице в соцсети X на фоне эскалации палестино-израильского конфликта назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, "который проявляется в самых отвратительных формах".
"Геноцид, совершенный Израилем против нашего народа в секторе Газа, ежедневно проявляется в своих самых отвратительных формах", - заявило министерство.
 
В миреПалестинаИзраильУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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