https://ria.ru/20231011/tseny-1902111809.html

Средние розничные цены на дизель в России снизились на 0,45 процента

Средние розничные цены на дизель в России снизились на 0,45 процента - РИА Новости, 11.10.2023

Средние розничные цены на дизель в России снизились на 0,45 процента

Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю со 2 по 9 октября продолжила снижаться - на 0,45%, или на 29 копеек - до 64,61 рубля за литр,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:12

2023-10-11T19:12

2023-10-11T19:12

экономика

россия

новосибирская область

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-92

аи-95

аи-98

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю со 2 по 9 октября продолжила снижаться - на 0,45%, или на 29 копеек - до 64,61 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива снизилась впервые после непрерывного роста с середины мая - на 0,14%, или на 9 копеек - до 64,9 рубля за литр. Средняя цена бензина на неделе со 2 по 9 октября также продолжила снижаться и опустилась на 0,48% - до 55,41 рубля за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,43%. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,56%, или на 29 копеек - до 51,12 рубля; Аи-95 - на 0,62%, или на 35 копеек - до 55,81 рубля; Аи-98 - на 0,01%, или на 1 копейку - до 68,3 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,24%. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 66 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Новосибирской области - на 4,7%. При этом рост цен был зафиксирован в 4 регионах, самый большой - в Ханты-Мансийском автономном округе (2,7%). Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 768,8 тысячи тонн, производство дизтоплива - сократилось на 4,2%, до 1,477 миллиона тонн. Для стабилизации внутреннего рынка кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные системные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. В том числе вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Также повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

https://ria.ru/20230731/benzin-1886336277.html

https://ria.ru/20231011/toplivo-1902027292.html

https://ria.ru/20231005/toplivo-1900712142.html

россия

новосибирская область

ханты-мансийский автономный округ

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экономика, россия, новосибирская область, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98