https://ria.ru/20231011/tsakhal-1901902650.html

ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023

ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС

Израильские истребители нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа, это "террористический центр" ХАМАС, заявила армия обороны Израиля. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T04:20

2023-10-11T04:20

2023-10-11T04:23

украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

палестина

сша

биньямин нетаньяху

сергей лавров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа, это "террористический центр" ХАМАС, заявила армия обороны Израиля."Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей", - говорится в сообщении.В армии заявляют, что район Аль-Фуркан "используется террористической организацией ХАМАС в качестве террористического центра, откуда направляется большое количество терактов против Израиля".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/izrail-1901902463.html

https://ria.ru/20231010/obstrely-1901886002.html

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украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон