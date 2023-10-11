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ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
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04:20 11.10.2023 (обновлено: 04:23 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/tsakhal-1901902650.html
ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС
Израильские истребители нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа, это "террористический центр" ХАМАС, заявила армия обороны Израиля. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T04:20
2023-10-11T04:23
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
палестина
сша
биньямин нетаньяху
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа, это "террористический центр" ХАМАС, заявила армия обороны Израиля."Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей", - говорится в сообщении.В армии заявляют, что район Аль-Фуркан "используется террористической организацией ХАМАС в качестве террористического центра, откуда направляется большое количество терактов против Израиля".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/izrail-1901902463.html
https://ria.ru/20231010/obstrely-1901886002.html
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украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон
Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН
ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа, это "террористический центр" ХАМАС, заявила армия обороны Израиля.
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"Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей", - говорится в сообщении.
В армии заявляют, что район Аль-Фуркан "используется террористической организацией ХАМАС в качестве террористического центра, откуда направляется большое количество терактов против Израиля".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
04:13
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии
Вчера, 22:51
 
Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильПалестинаСШАБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООН
 
 
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