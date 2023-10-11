https://ria.ru/20231011/troyka-1901921803.html
В наземном московском транспорте начали тестировать виртуальную "Тройку"
В наземном московском транспорте начали тестировать виртуальную "Тройку" - РИА Новости, 11.10.2023
В наземном московском транспорте начали тестировать виртуальную "Тройку"
Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном городском транспорте Москвы и на МЦД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:21
2023-10-11T09:21
2023-10-11T09:21
общество
москва
сергей собянин
максим ликсутов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном городском транспорте Москвы и на МЦД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы расширили зону тестирования виртуальной "Тройки". Теперь проверяем работу сервиса в наземном городском транспорте и на МЦД", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тестировании пока принимают участие сотрудники метро. Ранее они совершили более 1 тысячи успешных проходов на турникетах в метро. "После успешных тестов и полноценного запуска виртуальной "Тройки" пассажиры смогут отказаться от пластикового носителя. Аналог карты позволит комфортно оплачивать проезд с помощью телефона. Мы продолжаем внедрять отечественные технологии и безопасные цифровые сервисы в городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
https://ria.ru/20231001/metro-1899727361.html
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, максим ликсутов
Общество, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов
В наземном московском транспорте начали тестировать виртуальную "Тройку"
В наземном транспорте в Москве и на МЦД начали тестировать виртуальную "Тройку"