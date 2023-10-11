https://ria.ru/20231011/trevoga-1902116852.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:35
2023-10-11T19:35
2023-10-11T19:40
севастополь
михаил развозжаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал он.Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение, сообщил он
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развозжаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развозжаев, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развозжаев сообщил, что в Севастополе объявили воздушную тревогу