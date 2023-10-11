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Столичный производитель разработал фильтровальный материал для ТЭЦ - РИА Новости, 11.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:16 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/tets-1901892212.html
Столичный производитель разработал фильтровальный материал для ТЭЦ
Столичный производитель разработал фильтровальный материал для ТЭЦ - РИА Новости, 11.10.2023
Столичный производитель разработал фильтровальный материал для ТЭЦ
Московский производитель намерен в ближайшее время начать массовое производство материала для изготовления фильтровальных рукавов, использующихся на ТЭЦ и... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:16
2023-10-11T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Московский производитель намерен в ближайшее время начать массовое производство материала для изготовления фильтровальных рукавов, использующихся на ТЭЦ и других предприятиях, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Фильтровальный материал разработан совместно с Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ) и превосходит по характеристикам применяемый в настоящее время импортный материал PPS.По его словам, компания "Монтэм" уже поставила первую партию материала на омскую ТЭЦ 5, а до конца года планирует изготовить 13 тысяч таких импортозамещающих изделий, которые также могут применяться на других производствах, где применяются рукавные термостойкие фильтры. Это, например, мусоросжигательные заводы или предприятия по изготовлению бетона, пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП."Столичные промышленники в течение последних нескольких лет активно работают над укреплением технологического суверенитета – увеличивают объемы производства, расширяют ассортиментную линейку и открывают новые для себя направления деятельности. После ухода зарубежных компаний отечественные предприятия смогли не только заменить, но и превзойти их", - отметил глава департамента.В пресс-службе напомнили, что столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.Сегодня в Москве работают свыше четырех тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят широкий ассортимент товаров - одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.
https://ria.ru/20230616/ovchinskiy-1878568562.html
https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897082833.html
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москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика

Столичный производитель разработал фильтровальный материал для ТЭЦ

© Пресс-служба ДИПП Рабочий на производстве фильтровального материала
Рабочий на производстве фильтровального материала
© Пресс-служба ДИПП
Рабочий на производстве фильтровального материала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Московский производитель намерен в ближайшее время начать массовое производство материала для изготовления фильтровальных рукавов, использующихся на ТЭЦ и других предприятиях, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Фильтровальный материал разработан совместно с Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ) и превосходит по характеристикам применяемый в настоящее время импортный материал PPS.
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По его словам, компания "Монтэм" уже поставила первую партию материала на омскую ТЭЦ 5, а до конца года планирует изготовить 13 тысяч таких импортозамещающих изделий, которые также могут применяться на других производствах, где применяются рукавные термостойкие фильтры. Это, например, мусоросжигательные заводы или предприятия по изготовлению бетона, пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
"Столичные промышленники в течение последних нескольких лет активно работают над укреплением технологического суверенитета – увеличивают объемы производства, расширяют ассортиментную линейку и открывают новые для себя направления деятельности. После ухода зарубежных компаний отечественные предприятия смогли не только заменить, но и превзойти их", - отметил глава департамента.
В пресс-службе напомнили, что столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
Сегодня в Москве работают свыше четырех тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят широкий ассортимент товаров - одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЭкономика
 
 
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