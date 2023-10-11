https://ria.ru/20231011/temperatura-1901909801.html
Температура воздуха в Москве ночью впервые в сезоне ушла в "минус"
Температура воздуха в Москве ночью впервые в сезоне ушла в "минус" - РИА Новости, 11.10.2023
Температура воздуха в Москве ночью впервые в сезоне ушла в "минус"
Минувшей ночью в Москве температура воздуха впервые в сезоне ушла в "минус", на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градусов... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T07:36
2023-10-11T07:36
2023-10-11T07:36
москва
строгино
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минувшей ночью в Москве температура воздуха впервые в сезоне ушла в "минус", на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градусов по Цельсию, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшая ночь ознаменовалась в столице первыми в текущем сезоне заморозками. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. В Бутово - минус 3 градуса, Строгино - минус 1,7 градусов, Тушино - минус 1,9, на Балчуге - плюс 0,2", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Подмосковье повсеместно показания термометров ушли в "минус". Холоднее всего было на метеостанции Подмосковная (минус 4,2 градуса). "Согласно метеостатистики, средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 30 сентября. Таким образом, после необычайно теплого сентября, безморозный период со стороны осени уже увеличился как минимум почти на 2 недели", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html
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строгино
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москва, строгино, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество
Москва, Строгино, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество
Температура воздуха в Москве ночью впервые в сезоне ушла в "минус"
Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве впервые в сезоне ушла в минус