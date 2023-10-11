https://ria.ru/20231011/temperatura-1901909801.html

Температура воздуха в Москве ночью впервые в сезоне ушла в "минус"

Температура воздуха в Москве ночью впервые в сезоне ушла в "минус" - РИА Новости, 11.10.2023

Температура воздуха в Москве ночью впервые в сезоне ушла в "минус"

Минувшей ночью в Москве температура воздуха впервые в сезоне ушла в "минус", на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градусов... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T07:36

2023-10-11T07:36

2023-10-11T07:36

москва

строгино

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минувшей ночью в Москве температура воздуха впервые в сезоне ушла в "минус", на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градусов по Цельсию, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшая ночь ознаменовалась в столице первыми в текущем сезоне заморозками. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. В Бутово - минус 3 градуса, Строгино - минус 1,7 градусов, Тушино - минус 1,9, на Балчуге - плюс 0,2", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Подмосковье повсеместно показания термометров ушли в "минус". Холоднее всего было на метеостанции Подмосковная (минус 4,2 градуса). "Согласно метеостатистики, средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 30 сентября. Таким образом, после необычайно теплого сентября, безморозный период со стороны осени уже увеличился как минимум почти на 2 недели", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html

москва

строгино

московская область (подмосковье)

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москва, строгино, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество