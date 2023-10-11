https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html

В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины

В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины - РИА Новости, 11.10.2023

В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины

Тело женщины без головы и без ног обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:13

2023-10-11T18:13

2023-10-11T19:23

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

жилье

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тело женщины без головы и без ног обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, у убитой отрезана голова, а возле тела лежат пакеты, предположительно, с ногами, и пила. По предварительным данным, убитой женщине 30-40 лет. "В ванной комнате квартиры, расположенной в доме на улице Фабрициуса, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.Она добавила, что в ванной также было обнаружено, предположительно, орудие убийства - строительный режущий инструмент.Иванова подчеркнула, что сейчас устанавливается личность погибшей, а также преступник. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20231011/ubiystvo-1902087597.html

https://ria.ru/20231010/raschlenenie-1901853473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, жилье