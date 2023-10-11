Рейтинг@Mail.ru
В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 11.10.2023 (обновлено: 19:23 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html
В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины
В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины
Тело женщины без головы и без ног обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:13
2023-10-11T19:23
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тело женщины без головы и без ног обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, у убитой отрезана голова, а возле тела лежат пакеты, предположительно, с ногами, и пила. По предварительным данным, убитой женщине 30-40 лет. &quot;В ванной комнате квартиры, расположенной в доме на улице Фабрициуса, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)&quot;, - сказала Иванова.Она добавила, что в ванной также было обнаружено, предположительно, орудие убийства - строительный режущий инструмент.Иванова подчеркнула, что сейчас устанавливается личность погибшей, а также преступник. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20231011/ubiystvo-1902087597.html
https://ria.ru/20231010/raschlenenie-1901853473.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, жилье
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Юлия Иванова, Жилье
В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины

На северо-западе Москвы в квартире нашли тело женщины без головы и ног

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тело женщины без головы и без ног обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, у убитой отрезана голова, а возле тела лежат пакеты, предположительно, с ногами, и пила. По предварительным данным, убитой женщине 30-40 лет.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Житель Кубани получил 21 год за двойное убийство и покушение
Вчера, 17:41
«

"В ванной комнате квартиры, расположенной в доме на улице Фабрициуса, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.

Она добавила, что в ванной также было обнаружено, предположительно, орудие убийства - строительный режущий инструмент.
Иванова подчеркнула, что сейчас устанавливается личность погибшей, а также преступник. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
Житель Ленинградской области, подозреваемый в убийстве своего знакомого. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника
10 октября, 18:49
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала