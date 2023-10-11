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Маковский: меры противодействия угрозам на объектах ТЭК — на первом плане
Маковский: меры противодействия угрозам на объектах ТЭК — на первом плане - РИА Новости, 11.10.2023
Маковский: меры противодействия угрозам на объектах ТЭК — на первом плане
В рамках первого дня Российской энергетической недели, которая стартовала сегодня в Москве, Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:44
2023-10-11T21:44
2023-10-11T21:44
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МОСКВА, 11 окт - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". В рамках первого дня Российской энергетической недели, которая стартовала сегодня в Москве, Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский выступил с докладом в блоке деловой программы, центральной темой которого стало противодействие новым угрозам безопасности объектов ТЭК.Глава Обществ подчеркнул, что обеспечение безопасного функционирования электросетевого комплекса приграничных Районов электрических сетей на территории Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областей, входящих в зону ответственности "Россети Центр", уже стало неотъемлемой частью в работе энергетиков. Более того, постоянное расширение защитных мер адекватно возрастающему количеству инцидентов и изменениям их характера: все большее количество угроз направлено непосредственно на энергокомплекс.В компании создан постоянный оперативный Штаб для координации действий, сил и средств на приграничных территориях, контроля исполнения соответствующих поручений федеральных органов власти, а также для взаимодействия с региональными подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС России."От защиты объектов ТЭК здесь и сейчас, технических решений в противодействии БПЛА и четкой организации работы в приграничных субъектах Российской Федерации зависит исполнение нашей главной задачи – обеспечение электроснабжения более 800 тысяч россиян. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы жители приграничья имели нормальную жизнь, с бесперебойной подачей электричества", – подчеркнул Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 11 окт - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". В рамках первого дня Российской энергетической недели, которая стартовала сегодня в Москве, Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский выступил с докладом в блоке деловой программы, центральной темой которого стало противодействие новым угрозам безопасности объектов ТЭК.
Глава Обществ подчеркнул, что обеспечение безопасного функционирования электросетевого комплекса приграничных Районов электрических сетей на территории Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областей, входящих в зону ответственности "Россети Центр", уже стало неотъемлемой частью в работе энергетиков. Более того, постоянное расширение защитных мер адекватно возрастающему количеству инцидентов и изменениям их характера: все большее количество угроз направлено непосредственно на энергокомплекс.
В компании создан постоянный оперативный Штаб для координации действий, сил и средств на приграничных территориях, контроля исполнения соответствующих поручений федеральных органов власти, а также для взаимодействия с региональными подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС России.
"От защиты объектов ТЭК здесь и сейчас, технических решений в противодействии БПЛА и четкой организации работы в приграничных субъектах Российской Федерации зависит исполнение нашей главной задачи – обеспечение электроснабжения более 800 тысяч россиян. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы жители приграничья имели нормальную жизнь, с бесперебойной подачей электричества", – подчеркнул Игорь Маковский.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.