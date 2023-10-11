https://ria.ru/20231011/tek-1902134851.html

Маковский: меры противодействия угрозам на объектах ТЭК — на первом плане

Маковский: меры противодействия угрозам на объектах ТЭК — на первом плане - РИА Новости, 11.10.2023

Маковский: меры противодействия угрозам на объектах ТЭК — на первом плане

В рамках первого дня Российской энергетической недели, которая стартовала сегодня в Москве, Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:44

2023-10-11T21:44

2023-10-11T21:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 окт - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". В рамках первого дня Российской энергетической недели, которая стартовала сегодня в Москве, Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский выступил с докладом в блоке деловой программы, центральной темой которого стало противодействие новым угрозам безопасности объектов ТЭК.Глава Обществ подчеркнул, что обеспечение безопасного функционирования электросетевого комплекса приграничных Районов электрических сетей на территории Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областей, входящих в зону ответственности "Россети Центр", уже стало неотъемлемой частью в работе энергетиков. Более того, постоянное расширение защитных мер адекватно возрастающему количеству инцидентов и изменениям их характера: все большее количество угроз направлено непосредственно на энергокомплекс.В компании создан постоянный оперативный Штаб для координации действий, сил и средств на приграничных территориях, контроля исполнения соответствующих поручений федеральных органов власти, а также для взаимодействия с региональными подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС России."От защиты объектов ТЭК здесь и сейчас, технических решений в противодействии БПЛА и четкой организации работы в приграничных субъектах Российской Федерации зависит исполнение нашей главной задачи – обеспечение электроснабжения более 800 тысяч россиян. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы жители приграничья имели нормальную жизнь, с бесперебойной подачей электричества", – подчеркнул Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы