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Российский ТЭК уверенно развивается, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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15:07 11.10.2023 (обновлено: 15:19 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/tek-1902033915.html
Российский ТЭК уверенно развивается, заявил Путин
Российский ТЭК уверенно развивается, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Российский ТЭК уверенно развивается, заявил Путин
Российский топливно-энергетический комплекс развивается уверенно, несмотря на трудности, и обеспечивает энергобезопасность России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:07
2023-10-11T15:19
россия
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс развивается уверенно, несмотря на трудности, и обеспечивает энергобезопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на вызовы и трудности, российский ТЭК, наши компании развиваются успешно. Уверенно обеспечивают национальную энергетическую безопасность, создают основы для наших долгосрочных планов: в экономике, промышленности, в сельском хозяйстве, а территориальном, транспортном, инфраструктурном развитии страны, в повышении качества жизни граждан Российской Федерации", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.Говоря об ограничениях, с которыми столкнулась Россия, Путин подчеркнул, что нужно не только кооперироваться с дружественными странами, но и ускоренно готовить собственные решения, вводить в строй новые производственные мощности."И это получается, мы это делаем. Так, в Мурманске запущен центр строительства крупнотонажных морских сооружений. Первая плавучая платформа для сжижения газа стартовала. Стартовая линия проекта "Артик СПГ-2"", - отметил президент.
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россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, мурманск, экономика
Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Мурманск, Экономика
Российский ТЭК уверенно развивается, заявил Путин

Путин: российский ТЭК развивается уверенно, несмотря на трудности

© Фото : Завод "ЭлектроМоноблок" (СЭЗЭМ)Развитие российского ТЭК
Развитие российского ТЭК - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Завод "ЭлектроМоноблок" (СЭЗЭМ)
Развитие российского ТЭК . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс развивается уверенно, несмотря на трудности, и обеспечивает энергобезопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на вызовы и трудности, российский ТЭК, наши компании развиваются успешно. Уверенно обеспечивают национальную энергетическую безопасность, создают основы для наших долгосрочных планов: в экономике, промышленности, в сельском хозяйстве, а территориальном, транспортном, инфраструктурном развитии страны, в повышении качества жизни граждан Российской Федерации", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.
Говоря об ограничениях, с которыми столкнулась Россия, Путин подчеркнул, что нужно не только кооперироваться с дружественными странами, но и ускоренно готовить собственные решения, вводить в строй новые производственные мощности.
"И это получается, мы это делаем. Так, в Мурманске запущен центр строительства крупнотонажных морских сооружений. Первая плавучая платформа для сжижения газа стартовала. Стартовая линия проекта "Артик СПГ-2"", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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