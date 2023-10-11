https://ria.ru/20231011/tek-1902033915.html

Российский ТЭК уверенно развивается, заявил Путин

Российский ТЭК уверенно развивается, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Российский ТЭК уверенно развивается, заявил Путин

Российский топливно-энергетический комплекс развивается уверенно, несмотря на трудности, и обеспечивает энергобезопасность России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:07

2023-10-11T15:07

2023-10-11T15:19

россия

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

мурманск

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс развивается уверенно, несмотря на трудности, и обеспечивает энергобезопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на вызовы и трудности, российский ТЭК, наши компании развиваются успешно. Уверенно обеспечивают национальную энергетическую безопасность, создают основы для наших долгосрочных планов: в экономике, промышленности, в сельском хозяйстве, а территориальном, транспортном, инфраструктурном развитии страны, в повышении качества жизни граждан Российской Федерации", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.Говоря об ограничениях, с которыми столкнулась Россия, Путин подчеркнул, что нужно не только кооперироваться с дружественными странами, но и ускоренно готовить собственные решения, вводить в строй новые производственные мощности."И это получается, мы это делаем. Так, в Мурманске запущен центр строительства крупнотонажных морских сооружений. Первая плавучая платформа для сжижения газа стартовала. Стартовая линия проекта "Артик СПГ-2"", - отметил президент.

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мурманск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, мурманск, экономика