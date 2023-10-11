https://ria.ru/20231011/tek-1902029338.html

Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации

Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации - РИА Новости, 11.10.2023

Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, поручил ускорить переход российского топливно-энергетического... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:54

2023-10-11T14:54

2023-10-11T15:13

владимир путин

россия

экономика

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

технологии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, поручил ускорить переход российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации."Также прошу ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Это в том числе позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли", - сказал Путин.Президент добавил, что организации ТЭК в России "предметно занимаются освоением российского софта, цифровых решений"."Обращаю внимание, при внедрении отечественных программных продуктов очень важно обеспечить непрерывность работы предприятия, учесть все риски", - сказал он.

https://ria.ru/20231011/putin-1902028685.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, технологии