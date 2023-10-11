Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 11.10.2023 (обновлено: 15:13 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/tek-1902029338.html
Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации
Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации - РИА Новости, 11.10.2023
Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, поручил ускорить переход российского топливно-энергетического... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:54
2023-10-11T15:13
владимир путин
россия
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, поручил ускорить переход российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации.&quot;Также прошу ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Это в том числе позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли&quot;, - сказал Путин.Президент добавил, что организации ТЭК в России "предметно занимаются освоением российского софта, цифровых решений"."Обращаю внимание, при внедрении отечественных программных продуктов очень важно обеспечить непрерывность работы предприятия, учесть все риски", - сказал он.
https://ria.ru/20231011/putin-1902028685.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, технологии
Владимир Путин, Россия, Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Технологии
Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации

Путин поручил ускорить переход ТЭК от иностранной стандартизации к отечественной

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, поручил ускорить переход российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации.
«

"Также прошу ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Это в том числе позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли", - сказал Путин.

Президент добавил, что организации ТЭК в России "предметно занимаются освоением российского софта, цифровых решений".
«
"Обращаю внимание, при внедрении отечественных программных продуктов очень важно обеспечить непрерывность работы предприятия, учесть все риски", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин
Вчера, 14:53
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала