https://ria.ru/20231011/tanki-1902027123.html
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов - РИА Новости, 11.10.2023
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:49
2023-10-11T14:49
2023-10-11T14:49
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безопасность
технологии
т-72б3
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом", следует из видео, опубликованного концерном "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех). В ролике УВЗ, который отмечает сегодня свое 87-летие, заводской защитой крыши башен от дронов оснащены танки Т-72Б3, стоящие для транспортировки на железнодорожных платформах. Также видно, что танки имеют всеракурсную динамическую защиту корпуса. Как пояснил РИА Новости информированный источник, "стандартизированный навес разработан с учетом кустарных конструкций, которые танкистами ВС РФ создавались самостоятельно для защиты крыши башни от дронов, а также анализа эффективности этих кустарных навесов в боевых эпизодах". "Заводской навес не содержит элементов динамической защиты, так как они имеют большую массу и создавали бы излишнюю нагрузку на башню, но за счет многослойной конструкции обеспечивает эффективное разрушение кумулятивной струи боеприпасов, которые применяются сегодня по бронетехнике на мини-дронах", - добавил собеседник. Кроме того, отметил он, стандартизированный "козырек" "не создает экипажу препятствий для покидания машины в случае ее поражения, так как его боковые секции выполнены в виде гибкой противокумулятивной сетки, легко отклоняемой человеком в сторону при необходимости". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО". "Конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Раньше бойцы делали подобные навесы кустарным способом. Теперь новые танки серийно оснащаются защитными решетками", - уточнили в корпорации.
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901269729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Т-72Б3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
УВЗ: на российские танки начали ставить заводские "мангалы" от дронов
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом", следует из видео, опубликованного концерном "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).
В ролике УВЗ, который отмечает сегодня свое 87-летие, заводской защитой крыши башен от дронов оснащены танки Т-72Б
3, стоящие для транспортировки на железнодорожных платформах. Также видно, что танки имеют всеракурсную динамическую защиту корпуса.
Как пояснил РИА Новости информированный источник, "стандартизированный навес разработан с учетом кустарных конструкций, которые танкистами ВС РФ создавались самостоятельно для защиты крыши башни от дронов, а также анализа эффективности этих кустарных навесов в боевых эпизодах".
"Заводской навес не содержит элементов динамической защиты, так как они имеют большую массу и создавали бы излишнюю нагрузку на башню, но за счет многослойной конструкции обеспечивает эффективное разрушение кумулятивной струи боеприпасов, которые применяются сегодня по бронетехнике на мини-дронах", - добавил собеседник.
Кроме того, отметил он, стандартизированный "козырек" "не создает экипажу препятствий для покидания машины в случае ее поражения, так как его боковые секции выполнены в виде гибкой противокумулятивной сетки, легко отклоняемой человеком в сторону при необходимости".
В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".
"Конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Раньше бойцы делали подобные навесы кустарным способом. Теперь новые танки серийно оснащаются защитными решетками", - уточнили в корпорации.
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