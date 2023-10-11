https://ria.ru/20231011/tailand-1901989293.html

В Таиланде пара российских туристов испытала паническую атаку из-за торта

В Таиланде пара российских туристов испытала паническую атаку из-за торта - РИА Новости, 11.10.2023

В Таиланде пара российских туристов испытала паническую атаку из-за торта

В Таиланде пара российских туристов пережила предполагаемую паническую атаку после того, как по словам путешественников, они съели торт с каннабисом, сообщает... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:38

2023-10-11T13:38

2023-10-11T13:38

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Таиланде пара российских туристов пережила предполагаемую паническую атаку после того, как по словам путешественников, они съели торт с каннабисом, сообщает The Pattaya News.Ночью, 11 октября, спасателям в Паттайе позвонил переводчик и сообщил, что двое российских туристов страдают от панической атаки. По словам сотрудника, у них возникли проблемы с дыханием после того, как они съели торт.Команда спасателей прибыла в отель на Джомтьен-Секонд-Роуд провинции Чонбури, где разместилась пара. Они обнаружили на месте туристов, имена которых не сообщаются. Те через переводчика рассказали о слабости в конечностях, учащенном сердцебиении и ощущении, будто время замедлилось. Неясно, пробовали ли пара когда-либо раньше каннабис и сколько они его употребили.Спасательная команда приняла решение доставить туристов в больницу. Однако во время поездки россияне внезапно заволновались, начали кричать и стучать в дверь машины скорой помощи, требовать остановиться.В результате спасательная команда припарковала автомобиль на обочине дороги, выпустила пару и уведомила об этом полицейский участок Паттайи. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они попытались успокоить двух туристов и убедить их обратиться в больницу для лечения. Тем не менее они отказались ехать, не объяснив причин. Полицейские организовали возвращение туристов в отель.Каннабис был декриминализован в Таиланде в 2022 году, но с тех пор остается предметом споров.

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