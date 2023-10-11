https://ria.ru/20231011/svinina-1902113121.html

В России свинина и мясо кур подорожали, сообщил Росстат

В России свинина и мясо кур подорожали, сообщил Росстат - РИА Новости, 11.10.2023

В России свинина и мясо кур подорожали, сообщил Росстат

Рост цен на мясо кур в РФ за неделю с 3 по 9 октября продолжает ускоряться, снова подорожала свинина, но при этом цены на плодоовощную продукцию после трех... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:17

2023-10-11T19:17

2023-10-11T19:31

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Рост цен на мясо кур в РФ за неделю с 3 по 9 октября продолжает ускоряться, снова подорожала свинина, но при этом цены на плодоовощную продукцию после трех недель роста понизились, следует из данных Росстата. Цены на свинину выросли на 0,31% (неделей ранее - снизились на 0,02%), на мясо кур - выросли на 1,26% (неделей ранее - на 1,01%); с начала года по 9 октября рост цен составил 10,4% и 26,39% соответственно. Мороженая неразделанная рыба на неделе стала дешевле на 0,01%; неделей ранее - на 0,21%, а с начала года цены на нее в среднем выросли на 5,94%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2%, неделей ранее - выросли на ту же величину. Подорожали только помидоры и лук - на 6,98% и на 0,1% (неделей ранее помидоры выросли в цене на 7,94%, а лук подешевел на 0,57%). "Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,2%, в том числе на огурцы - 4,2%, яблоки - 2,6%, картофель - 2,5%, капусту белокочанную - 2,3%, морковь - 1,9%, свеклу столовую - 1,0%. В то же время цены на помидоры выросли на 7,0%, бананы - на 2,7%, лук репчатый – на 0,1%", - сообщил Росстат.Куриные яйца подорожали на 3,79% против 3,15% неделей ранее; по сравнению с началом года цены стали выше на 9,84%. Подсолнечное масло выросло в цене на 0,18% (на неделе до этого - на 0,57%), с начала года оно подешевело на 2,12%. Цена на сахар снизилась на 0,04% на отчетной неделе и выросла на 0,07% на предыдущей; с начала года по 9 октября сахар в РФ подорожал на 18,07%.Цена на гречку выросла на 0,51% (до этого - на 0,31%); с начала года гречневая крупа в РФ подешевела на 18,38%. Рис стал дороже на 0,46%, пшенная крупа - на 0,42% (неделей ранее цены на эти крупы выросли на 0,24% и на 0,29% соответственно). С начала года по 9 октября рис в РФ подорожал на 5,83%, пшенная крупа - подешевела на 0,25%.

https://realty.ria.ru/20231011/rosstat-1902099518.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231003/inomarki-1900207670.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)