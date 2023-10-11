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На Лазурном Берегу Франции нет света, сообщили СМИ
На Лазурном Берегу Франции нет света, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2023
На Лазурном Берегу Франции нет света, сообщили СМИ
Сотни тысяч домов остались без света в двух департаментах на юге Франции, электричества нет на всем Лазурном Берегу, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:13
2023-10-11T22:13
2023-10-11T22:45
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приморские альпы
канн
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ПАРИЖ, 11 окт — РИА Новости. Сотни тысяч домов остались без света в двух департаментах на юге Франции, электричества нет на всем Лазурном Берегу, сообщил телеканал BFMTV.По данным телеканала, свет отключился вечером в среду в департаментах Вар и Приморские Альпы. Тысячи домохозяйств остались без электричества в Каннах, Антибе, Ницце, Ле-Канне, Вильнев-Лубе и других городах. Мэр Ниццы Кристин Эстрози сообщил в X, что по меньшей мере 130 тысяч домов в городе остались без света, мэрия Канн заявила, что 300 тысяч домохозяйств на данный момент лишены электричества.Национальный оператор энергосетей RTE сообщил, что причиной сбоя стал "технический инцидент" на линиях электропередачи в Приморских Альпах. "Инцидент привел к перегрузке сетей, в связи с чем подача электричества на некоторые линии была прекращена", — сообщила компания в X.Полиция региона призвала граждан не паниковать и не перегружать телефонные линии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, приморские альпы, канн
Франция, В мире, Приморские Альпы, Канн
На Лазурном Берегу Франции нет света, сообщили СМИ
BFMTV: на Лазурном Берегу на юге Франции сотни тысяч домов остались без света
ПАРИЖ, 11 окт — РИА Новости. Сотни тысяч домов остались без света в двух департаментах на юге Франции, электричества нет на всем Лазурном Берегу, сообщил телеканал BFMTV.
По данным телеканала, свет отключился вечером в среду в департаментах Вар и Приморские Альпы
. Тысячи домохозяйств остались без электричества в Каннах, Антибе, Ницце
, Ле-Канне, Вильнев-Лубе и других городах. Мэр Ниццы Кристин Эстрози сообщил в X, что по меньшей мере 130 тысяч домов в городе остались без света, мэрия Канн заявила, что 300 тысяч домохозяйств на данный момент лишены электричества.
Национальный оператор энергосетей RTE сообщил, что причиной сбоя стал "технический инцидент" на линиях электропередачи в Приморских Альпах. "Инцидент привел к перегрузке сетей, в связи с чем подача электричества на некоторые линии была прекращена", — сообщила компания в X.
Полиция региона призвала граждан не паниковать и не перегружать телефонные линии.