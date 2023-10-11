https://ria.ru/20231011/svet-1902138007.html

На Лазурном Берегу Франции нет света, сообщили СМИ

На Лазурном Берегу Франции нет света, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2023

На Лазурном Берегу Франции нет света, сообщили СМИ

Сотни тысяч домов остались без света в двух департаментах на юге Франции, электричества нет на всем Лазурном Берегу, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:13

2023-10-11T22:13

2023-10-11T22:45

франция

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приморские альпы

канн

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ПАРИЖ, 11 окт — РИА Новости. Сотни тысяч домов остались без света в двух департаментах на юге Франции, электричества нет на всем Лазурном Берегу, сообщил телеканал BFMTV.По данным телеканала, свет отключился вечером в среду в департаментах Вар и Приморские Альпы. Тысячи домохозяйств остались без электричества в Каннах, Антибе, Ницце, Ле-Канне, Вильнев-Лубе и других городах. Мэр Ниццы Кристин Эстрози сообщил в X, что по меньшей мере 130 тысяч домов в городе остались без света, мэрия Канн заявила, что 300 тысяч домохозяйств на данный момент лишены электричества.Национальный оператор энергосетей RTE сообщил, что причиной сбоя стал "технический инцидент" на линиях электропередачи в Приморских Альпах. "Инцидент привел к перегрузке сетей, в связи с чем подача электричества на некоторые линии была прекращена", — сообщила компания в X.Полиция региона призвала граждан не паниковать и не перегружать телефонные линии.

франция

приморские альпы

канн

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, в мире, приморские альпы, канн