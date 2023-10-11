https://ria.ru/20231011/su-25-1902019001.html

В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25

В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25 - РИА Новости, 11.10.2023

В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25

Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:32

2023-10-11T14:32

2023-10-11T14:37

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

су-25

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101641/45/1016414552_57:0:1947:1063_1920x0_80_0_0_7c45b48767b04ee16c5d162998814dac.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ."На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кром того, в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html

днепропетровская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

днепропетровская область, украина, су-25, безопасность, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр