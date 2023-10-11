Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25 - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 11.10.2023 (обновлено: 14:37 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/su-25-1902019001.html
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25 - РИА Новости, 11.10.2023
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25
Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:32
2023-10-11T14:37
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
су-25
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101641/45/1016414552_57:0:1947:1063_1920x0_80_0_0_7c45b48767b04ee16c5d162998814dac.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ."На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кром того, в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html
днепропетровская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101641/45/1016414552_294:0:1711:1063_1920x0_80_0_0_c9a597687ec956c30751c79755e50ebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, украина, су-25, безопасность, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Су-25, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25

Минобороны: на аэродроме Долгинцево поразили украинский штурмовик Су-25

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтурмовик СУ-25 ВВС Украины
Штурмовик СУ-25 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Штурмовик СУ-25 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ.
"На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Кром того, в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, отмечает МО РФ.
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: на Украине могут остановить подготовку летного состава
10 октября, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаСу-25БезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала