https://ria.ru/20231011/su-25-1902019001.html
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25 - РИА Новости, 11.10.2023
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25
Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:32
2023-10-11T14:32
2023-10-11T14:37
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ."На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кром того, в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25
Минобороны: на аэродроме Долгинцево поразили украинский штурмовик Су-25