https://ria.ru/20231011/studenty-1902108409.html
Более 300 студентов готовят в кадровый резерв предприятий Подмосковья
Более 300 студентов готовят в кадровый резерв предприятий Подмосковья - РИА Новости, 11.10.2023
Более 300 студентов готовят в кадровый резерв предприятий Подмосковья
Более 300 соглашений о подготовке кадров для предприятий заключили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиции, промышленности и науки... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:54
2023-10-11T18:54
2023-10-11T18:54
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Более 300 соглашений о подготовке кадров для предприятий заключили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиции, промышленности и науки региона. Каждый год учреждения профобразования Подмосковья выпускают свыше 17 тысяч подготовленных специалистов рабочих специальностей. Мининвест региона оказывает активное содействие производственным компаниям по развитию сотрудничества с образовательными учреждениями. "На сегодня в Подмосковье заключено 317 соглашений о подготовке кадров для ведущих промышленных предприятий региона. В том числе, более 100 соглашений заключено по программе "Кадры для импортозамещения". В рамках этих соглашений каждый год образовательные учреждения Московской области выпускают свыше 17 тысяч специалистов, обеспечивая пополнение кадрового резерва региона", - сказала зампред правительства – министр инвестиции, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. По информации пресс-службы, одной из наиболее востребованных форм обучения для студентов является дуальное образование. При таком варианте теоретические знания учащийся получает в образовательном учреждении, а практические навыки — в организации на рабочем месте. В таком формате в настоящее время в учреждениях профобразования региона обучаются более 14 тысяч человек. Самое большое количество выпускников подмосковные учреждения образования подготавливают по специальностям программист, техник-технолог по аддитивным технологиям, техник-технолог по металлообработке, сварщик, оператор станков с ЧПУ, логист, техник по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер.
https://ria.ru/20231006/igra-1900881257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Более 300 соглашений о подготовке кадров для предприятий заключили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиции, промышленности и науки региона.
Каждый год учреждения профобразования Подмосковья выпускают свыше 17 тысяч подготовленных специалистов рабочих специальностей. Мининвест региона оказывает активное содействие производственным компаниям по развитию сотрудничества с образовательными учреждениями.
"На сегодня в Подмосковье
заключено 317 соглашений о подготовке кадров для ведущих промышленных предприятий региона. В том числе, более 100 соглашений заключено по программе "Кадры для импортозамещения". В рамках этих соглашений каждый год образовательные учреждения Московской области выпускают свыше 17 тысяч специалистов, обеспечивая пополнение кадрового резерва региона", - сказала зампред правительства – министр инвестиции, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По информации пресс-службы, одной из наиболее востребованных форм обучения для студентов является дуальное образование. При таком варианте теоретические знания учащийся получает в образовательном учреждении, а практические навыки — в организации на рабочем месте. В таком формате в настоящее время в учреждениях профобразования региона обучаются более 14 тысяч человек.
Самое большое количество выпускников подмосковные учреждения образования подготавливают по специальностям программист, техник-технолог по аддитивным технологиям, техник-технолог по металлообработке, сварщик, оператор станков с ЧПУ, логист, техник по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер.
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