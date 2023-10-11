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Чемезов призвал мужчин учиться стрелять - РИА Новости, 11.10.2023
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16:51 11.10.2023 (обновлено: 17:09 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/strelba-1902069030.html
Чемезов призвал мужчин учиться стрелять
Чемезов призвал мужчин учиться стрелять - РИА Новости, 11.10.2023
Чемезов призвал мужчин учиться стрелять
Молодые люди со школьного возраста должны учиться метко стрелять, обращаться с оружием и иметь ясное представление о соответствующих правовых нормах, заявил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:51
2023-10-11T17:09
россия
москва
сергей чемезов
ростех
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Молодые люди со школьного возраста должны учиться метко стрелять, обращаться с оружием и иметь ясное представление о соответствующих правовых нормах, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии Всероссийского оружейного форума."Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять, чтобы в случае необходимости защитить себя, свой дом, свою землю. В советское время начальная военная и стрелковая подготовка велись системно, работало множество стрелковых клубов, в том числе при школах", — подчеркнул он.По словам Чемезова, сейчас ситуация в России иная и ее необходимо менять. Он отметил, что за последние десятилетия в стране выросло несколько поколений мужчин, которые "вообще не умеют стрелять и не знают даже, с какой стороны подступиться к оружию".Глава корпорации добавил, что в ближайшее время эти вопросы будут серьезно обсуждать с участием администрации президента, Росгвардии, МВД и других профильных структур, а "Ростех" готов озвучить свои предложения. Всероссийский оружейный форум "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии" пройдет в четверг в конгресс-центре гостиницы "Украина" в Москве. Центральная тема мероприятия — проблемы развития российского оружейного рынка и поиск путей их решения. В обсуждении примут участие представители администрации президента; органов исполнительной власти, в том числе министерств промышленности и торговли, спорта, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, науки и высшего образования; силовых структур, в частности Росгвардии, МВД и ФСБ; спортивных федераций, общественных организаций, производителей и ретейлеров гражданского стрелкового оружия, патронной и другой сопутствующей продукции.
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россия, москва, сергей чемезов, ростех, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, Сергей Чемезов, Ростех, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Чемезов призвал мужчин учиться стрелять

Чемезов: каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Молодые люди со школьного возраста должны учиться метко стрелять, обращаться с оружием и иметь ясное представление о соответствующих правовых нормах, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии Всероссийского оружейного форума.
«
"Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять, чтобы в случае необходимости защитить себя, свой дом, свою землю. В советское время начальная военная и стрелковая подготовка велись системно, работало множество стрелковых клубов, в том числе при школах", — подчеркнул он.
По словам Чемезова, сейчас ситуация в России иная и ее необходимо менять. Он отметил, что за последние десятилетия в стране выросло несколько поколений мужчин, которые "вообще не умеют стрелять и не знают даже, с какой стороны подступиться к оружию".
Глава корпорации добавил, что в ближайшее время эти вопросы будут серьезно обсуждать с участием администрации президента, Росгвардии, МВД и других профильных структур, а "Ростех" готов озвучить свои предложения.
Всероссийский оружейный форум "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии" пройдет в четверг в конгресс-центре гостиницы "Украина" в Москве. Центральная тема мероприятия — проблемы развития российского оружейного рынка и поиск путей их решения. В обсуждении примут участие представители администрации президента; органов исполнительной власти, в том числе министерств промышленности и торговли, спорта, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, науки и высшего образования; силовых структур, в частности Росгвардии, МВД и ФСБ; спортивных федераций, общественных организаций, производителей и ретейлеров гражданского стрелкового оружия, патронной и другой сопутствующей продукции.
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РоссияМоскваСергей ЧемезовРостехФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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