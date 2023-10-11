https://ria.ru/20231011/strelba-1902069030.html

Чемезов призвал мужчин учиться стрелять

Чемезов призвал мужчин учиться стрелять - РИА Новости, 11.10.2023

Чемезов призвал мужчин учиться стрелять

Молодые люди со школьного возраста должны учиться метко стрелять, обращаться с оружием и иметь ясное представление о соответствующих правовых нормах, заявил... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:51

2023-10-11T16:51

2023-10-11T17:09

россия

москва

сергей чемезов

ростех

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Молодые люди со школьного возраста должны учиться метко стрелять, обращаться с оружием и иметь ясное представление о соответствующих правовых нормах, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии Всероссийского оружейного форума."Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять, чтобы в случае необходимости защитить себя, свой дом, свою землю. В советское время начальная военная и стрелковая подготовка велись системно, работало множество стрелковых клубов, в том числе при школах", — подчеркнул он.По словам Чемезова, сейчас ситуация в России иная и ее необходимо менять. Он отметил, что за последние десятилетия в стране выросло несколько поколений мужчин, которые "вообще не умеют стрелять и не знают даже, с какой стороны подступиться к оружию".Глава корпорации добавил, что в ближайшее время эти вопросы будут серьезно обсуждать с участием администрации президента, Росгвардии, МВД и других профильных структур, а "Ростех" готов озвучить свои предложения. Всероссийский оружейный форум "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии" пройдет в четверг в конгресс-центре гостиницы "Украина" в Москве. Центральная тема мероприятия — проблемы развития российского оружейного рынка и поиск путей их решения. В обсуждении примут участие представители администрации президента; органов исполнительной власти, в том числе министерств промышленности и торговли, спорта, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, науки и высшего образования; силовых структур, в частности Росгвардии, МВД и ФСБ; спортивных федераций, общественных организаций, производителей и ретейлеров гражданского стрелкового оружия, патронной и другой сопутствующей продукции.

https://ria.ru/20230904/opros-1894110067.html

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россия, москва, сергей чемезов, ростех, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)