Чемезов призвал мужчин учиться стрелять
Чемезов: каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Молодые люди со школьного возраста должны учиться метко стрелять, обращаться с оружием и иметь ясное представление о соответствующих правовых нормах, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии Всероссийского оружейного форума.
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"Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять, чтобы в случае необходимости защитить себя, свой дом, свою землю. В советское время начальная военная и стрелковая подготовка велись системно, работало множество стрелковых клубов, в том числе при школах", — подчеркнул он.
По словам Чемезова, сейчас ситуация в России иная и ее необходимо менять. Он отметил, что за последние десятилетия в стране выросло несколько поколений мужчин, которые "вообще не умеют стрелять и не знают даже, с какой стороны подступиться к оружию".
Глава корпорации добавил, что в ближайшее время эти вопросы будут серьезно обсуждать с участием администрации президента, Росгвардии, МВД и других профильных структур, а "Ростех" готов озвучить свои предложения.
Всероссийский оружейный форум "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии" пройдет в четверг в конгресс-центре гостиницы "Украина" в Москве. Центральная тема мероприятия — проблемы развития российского оружейного рынка и поиск путей их решения. В обсуждении примут участие представители администрации президента; органов исполнительной власти, в том числе министерств промышленности и торговли, спорта, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, науки и высшего образования; силовых структур, в частности Росгвардии, МВД и ФСБ; спортивных федераций, общественных организаций, производителей и ретейлеров гражданского стрелкового оружия, патронной и другой сопутствующей продукции.