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Источник раскрыл причину ночной стрельбы возле аэропорта в Пскове - РИА Новости, 11.10.2023
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12:17 11.10.2023
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Источник раскрыл причину ночной стрельбы возле аэропорта в Пскове
Источник раскрыл причину ночной стрельбы возле аэропорта в Пскове - РИА Новости, 11.10.2023
Источник раскрыл причину ночной стрельбы возле аэропорта в Пскове
Ночная стрельба возле аэропорта Пскова оказалась тренировкой по отработке действий по обнаружению и борьбе с БПЛА, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:17
2023-10-11T12:17
псков
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт -РИА Новости. Ночная стрельба возле аэропорта Пскова оказалась тренировкой по отработке действий по обнаружению и борьбе с БПЛА, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Звуки стрельбы, которые в ночное время были слышны вблизи Псковского аэропорта, связаны с проведением тренировки по отработке действий по обнаружению и борьбе с незаконными беспилотными летательными аппаратами с применением стрелкового оружия в темное время суток", - сказал собеседник агентства В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэропорт Пскова. В результате нападения, никто не пострадал. В аэропорту возник пожар. После проведения проверки состояния инфраструктуры через день после атаки прием и отправка рейсов возобновились.
https://ria.ru/20230929/dron-1899358202.html
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псков, россия
Псков, Россия
Источник раскрыл причину ночной стрельбы возле аэропорта в Пскове

Ночная стрельба у аэропорта в Пскове оказалась тренировкой по борьбе с дронами

© Фото : A.SavinМеждународный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : A.Savin
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт -РИА Новости. Ночная стрельба возле аэропорта Пскова оказалась тренировкой по отработке действий по обнаружению и борьбе с БПЛА, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Звуки стрельбы, которые в ночное время были слышны вблизи Псковского аэропорта, связаны с проведением тренировки по отработке действий по обнаружению и борьбе с незаконными беспилотными летательными аппаратами с применением стрелкового оружия в темное время суток", - сказал собеседник агентства
В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэропорт Пскова. В результате нападения, никто не пострадал. В аэропорту возник пожар. После проведения проверки состояния инфраструктуры через день после атаки прием и отправка рейсов возобновились.
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ПсковРоссия
 
 
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