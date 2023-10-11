https://ria.ru/20231011/strelba-1901974988.html

Источник раскрыл причину ночной стрельбы возле аэропорта в Пскове

Источник раскрыл причину ночной стрельбы возле аэропорта в Пскове - РИА Новости, 11.10.2023

Источник раскрыл причину ночной стрельбы возле аэропорта в Пскове

Ночная стрельба возле аэропорта Пскова оказалась тренировкой по отработке действий по обнаружению и борьбе с БПЛА, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:17

2023-10-11T12:17

2023-10-11T12:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт -РИА Новости. Ночная стрельба возле аэропорта Пскова оказалась тренировкой по отработке действий по обнаружению и борьбе с БПЛА, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Звуки стрельбы, которые в ночное время были слышны вблизи Псковского аэропорта, связаны с проведением тренировки по отработке действий по обнаружению и борьбе с незаконными беспилотными летательными аппаратами с применением стрелкового оружия в темное время суток", - сказал собеседник агентства В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэропорт Пскова. В результате нападения, никто не пострадал. В аэропорту возник пожар. После проведения проверки состояния инфраструктуры через день после атаки прием и отправка рейсов возобновились.

https://ria.ru/20230929/dron-1899358202.html

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