https://ria.ru/20231011/stend-1901961760.html

Кузбасс представил концепцию стенда региона на ВДНХ

Кузбасс представил концепцию стенда региона на ВДНХ - РИА Новости, 11.10.2023

Кузбасс представил концепцию стенда региона на ВДНХ

Кузбасс представил концепцию стенда региона на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:38

2023-10-11T11:38

2023-10-11T11:38

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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Кузбасс представил концепцию стенда региона на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Сегодня состоялась онлайн-пресс-конференция, посвященная подготовке регионов Сибири к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Журналистам рассказали, чем будет удивлять гостей стенд "Кузбасс. Будущее здесь", - говорится в сообщении. "У нас будет самый современный стенд, который кардинально отличается от всех остальных. Он совмещает в себе новейшие цифровые технологии и древнюю историю. Мы хотим показать, что современный Кузбасс с его достижениями в различных сферах жизни базируется на многовековом опыте предков и прогрессивных взглядах молодежи. Гости увидят производственную мощь нашей промышленности, многогранность культуры и нетронутые уголки заповедной природы", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Как рассказали участникам пресс–конференции, для привлечения внимания к интерактивному стенду "Кузбасс. Будущее здесь" на особых экранах будут транслироваться видеоролики и инсталляции, которые без использования специальных очков создают эффект объемного изображения с учетом геометрии и местоположения зрителя. Встречать гостей будет зеркальный 3D-скелет пситтакозавра сибирского. Отмечается, что кузбасская деревня Шестаково остается единственным в мире местом, где обнаружены хорошо сохранившиеся целые скелеты этого вида древних ящеров и поэтому она стала местом проведения Международного научно-популярного фестиваля "Динотерра". Стенд региона включает в себя тач-панель, кинотеатр, макеты спортивных объектов Кузбасса и курорта Шерегеш. На полу прямо у себя под ногами гости смогут увидеть самое большое озеро Кузбасса - Берчикуль. Также на стенде будет представлен Мемориал Воину-Освободителю - новый патриотический центр Сибири, символ Победы, гордости и чести России. У гостей площадки будет возможность познакомиться с достопримечательностями региона. С помощью современных технологий можно будет "пройти" по туристическим маршрутам, а также "побывать" в новых медицинских учреждениях, которые построены в Кузбассе за последние пять лет. Для маленьких посетителей виртуальную экскурсию в самую большую детскую больницу региона проведет 3D динозаврик.

https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899152750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, сергей цивилев, россия, технологии, общество