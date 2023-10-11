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Путин раскритиковал стягивание американских авианосцев к Израилю
Путин раскритиковал стягивание американских авианосцев к Израилю - РИА Новости, 11.10.2023
Путин раскритиковал стягивание американских авианосцев к Израилю
Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, почему США стягивают авианосные группы в Средиземное море, это усугубляет ситуацию. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:46
2023-10-11T15:46
2023-10-11T16:00
израиль
сша
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, почему США стягивают авианосные группы в Средиземное море, это усугубляет ситуацию."Я не понимаю, зачем Соединенные Штаты туда подтаскивает авианосные группы в Средиземное море. Одну там, анонсируют, вроде, вторую. Смысл я не очень вижу, что они собираются бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Там есть люди, которые уже ничего не боятся", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что нужно не этим способом решать проблемы, а искать поиск компромиссных решений.
https://ria.ru/20231011/palestina-1902043285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, сша, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, США, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин раскритиковал стягивание американских авианосцев к Израилю
Путин: стягивание авианосных групп США к Израилю усугубляет ситуацию