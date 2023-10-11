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США выделят новый пакет помощи Украине

США выделят новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 11.10.2023

США выделят новый пакет помощи Украине

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:48

2023-10-11T11:48

2023-10-11T11:49

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин."США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 200 млн долларов", - заявил он, открывая заседание контактной группы поддержки Украины. Глава Пентагона отметил, что участники мероприятия обсудят нужды Киева в боеприпасах и ПВО.По словам Остина, в новый пакет войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине. "А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками", - добавил он.По словам шефа Пентагона, таким образом помощь США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 млрд долларов. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Как заявил ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, пентагон