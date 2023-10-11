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Путин: выпуск Россией СПГ должен вырасти втрое в ближайшие десять лет - РИА Новости, 11.10.2023
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15:06 11.10.2023 (обновлено: 15:29 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/spg-1902033465.html
Путин: выпуск Россией СПГ должен вырасти втрое в ближайшие десять лет
Путин: выпуск Россией СПГ должен вырасти втрое в ближайшие десять лет - РИА Новости, 11.10.2023
Путин: выпуск Россией СПГ должен вырасти втрое в ближайшие десять лет
Выпуск Россией сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие десять лет должен вырасти втрое - до 100 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин во РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:06
2023-10-11T15:29
россия
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выпуск Россией сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие десять лет должен вырасти втрое - до 100 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН.Путин подчеркнул, что СПГ занимает важное место на мировом энергетическом рынке, по оценкам, к концу десятилетия спрос на СПГ в мире может вырасти в полтора раза - до 600 миллионов тонн в год."В то же время, конкуренция в этом сегменте, конечно, будет возрастать, уже заявлены проекты, которые позволят в ближайшие годы удвоить общую мощность производства. У России также масштабные планы в области СПГ. В ближайшее десятилетие его выпуск должен вырасти втрое - до 100 миллионов тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает 6 триллионов рублей. Очень важно, чтобы российские проекты реализовали свое конкурентное преимущество на рынке, включая эффективную логистику", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231009/spg-1901588892.html
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россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин
Россия, Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин
Путин: выпуск Россией СПГ должен вырасти втрое в ближайшие десять лет

Путин: выпуск СПГ должен вырасти до 100 млн тонн в год в ближайшие 10 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выпуск Россией сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие десять лет должен вырасти втрое - до 100 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН.
Путин подчеркнул, что СПГ занимает важное место на мировом энергетическом рынке, по оценкам, к концу десятилетия спрос на СПГ в мире может вырасти в полтора раза - до 600 миллионов тонн в год.
"В то же время, конкуренция в этом сегменте, конечно, будет возрастать, уже заявлены проекты, которые позволят в ближайшие годы удвоить общую мощность производства. У России также масштабные планы в области СПГ. В ближайшее десятилетие его выпуск должен вырасти втрое - до 100 миллионов тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает 6 триллионов рублей. Очень важно, чтобы российские проекты реализовали свое конкурентное преимущество на рынке, включая эффективную логистику", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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РоссияЭкономикаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Владимир Путин
 
 
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