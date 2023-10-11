https://ria.ru/20231011/spg-1902033465.html

Путин: выпуск Россией СПГ должен вырасти втрое в ближайшие десять лет

Путин: выпуск Россией СПГ должен вырасти втрое в ближайшие десять лет - РИА Новости, 11.10.2023

Путин: выпуск Россией СПГ должен вырасти втрое в ближайшие десять лет

Выпуск Россией сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие десять лет должен вырасти втрое - до 100 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин во РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:06

2023-10-11T15:06

2023-10-11T15:29

россия

экономика

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владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выпуск Россией сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие десять лет должен вырасти втрое - до 100 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН.Путин подчеркнул, что СПГ занимает важное место на мировом энергетическом рынке, по оценкам, к концу десятилетия спрос на СПГ в мире может вырасти в полтора раза - до 600 миллионов тонн в год."В то же время, конкуренция в этом сегменте, конечно, будет возрастать, уже заявлены проекты, которые позволят в ближайшие годы удвоить общую мощность производства. У России также масштабные планы в области СПГ. В ближайшее десятилетие его выпуск должен вырасти втрое - до 100 миллионов тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает 6 триллионов рублей. Очень важно, чтобы российские проекты реализовали свое конкурентное преимущество на рынке, включая эффективную логистику", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231009/spg-1901588892.html

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россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин