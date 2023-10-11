https://ria.ru/20231011/spetssluzhby-1901971391.html

Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб

Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб - РИА Новости, 11.10.2023

Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб

Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:08

2023-10-11T12:08

2023-10-11T12:08

россия

украина

снг

сергей нарышкин

нато

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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В прежние годы взаимодействие с западными службами в направлении борьбы с международным терроризмом было заметным. Контакты сохраняются, но масштаб взаимодействия, конечно, существенно сократился", констатировал он в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ. Происходит это, по его словам, потому что страны НАТО "ведут агрессию против России". "Используют для этого Украину, в большей степени живую силу Украины, а киевский режим применяет по-настоящему террористические методы против России, против всего русского мира. Это проявляется и в террористических актах в отношении целого ряда журналистов, писателей и лидеров общественного мнения", - заметил Нарышкин. В таких условиях, продолжил он, уже трудно сохранять прежний уровень взаимодействия с западными спецслужбами. "Но как вы видите, это происходит не по нашей вине, а по вине западных стран", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20230910/miroporyadok-1895263514.html

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россия, украина, снг, сергей нарышкин, нато