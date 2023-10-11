Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб
Нарышкин: контакты спецслужб РФ с Западом по борьбе с терроризмом сохраняются
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В прежние годы взаимодействие с западными службами в направлении борьбы с международным терроризмом было заметным. Контакты сохраняются, но масштаб взаимодействия, конечно, существенно сократился", констатировал он в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.
Происходит это, по его словам, потому что страны НАТО "ведут агрессию против России". "Используют для этого Украину, в большей степени живую силу Украины, а киевский режим применяет по-настоящему террористические методы против России, против всего русского мира. Это проявляется и в террористических актах в отношении целого ряда журналистов, писателей и лидеров общественного мнения", - заметил Нарышкин.
В таких условиях, продолжил он, уже трудно сохранять прежний уровень взаимодействия с западными спецслужбами.
"Но как вы видите, это происходит не по нашей вине, а по вине западных стран", - подчеркнул Нарышкин.