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Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб - РИА Новости, 11.10.2023
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12:08 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/spetssluzhby-1901971391.html
Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб
Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб - РИА Новости, 11.10.2023
Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб
Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:08
2023-10-11T12:08
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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В прежние годы взаимодействие с западными службами в направлении борьбы с международным терроризмом было заметным. Контакты сохраняются, но масштаб взаимодействия, конечно, существенно сократился", констатировал он в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ. Происходит это, по его словам, потому что страны НАТО "ведут агрессию против России". "Используют для этого Украину, в большей степени живую силу Украины, а киевский режим применяет по-настоящему террористические методы против России, против всего русского мира. Это проявляется и в террористических актах в отношении целого ряда журналистов, писателей и лидеров общественного мнения", - заметил Нарышкин. В таких условиях, продолжил он, уже трудно сохранять прежний уровень взаимодействия с западными спецслужбами. "Но как вы видите, это происходит не по нашей вине, а по вине западных стран", - подчеркнул Нарышкин.
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россия, украина, снг, сергей нарышкин, нато
Россия, Украина, СНГ, Сергей Нарышкин, НАТО
Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб

Нарышкин: контакты спецслужб РФ с Западом по борьбе с терроризмом сохраняются

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В прежние годы взаимодействие с западными службами в направлении борьбы с международным терроризмом было заметным. Контакты сохраняются, но масштаб взаимодействия, конечно, существенно сократился", констатировал он в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.
Происходит это, по его словам, потому что страны НАТО "ведут агрессию против России". "Используют для этого Украину, в большей степени живую силу Украины, а киевский режим применяет по-настоящему террористические методы против России, против всего русского мира. Это проявляется и в террористических актах в отношении целого ряда журналистов, писателей и лидеров общественного мнения", - заметил Нарышкин.
В таких условиях, продолжил он, уже трудно сохранять прежний уровень взаимодействия с западными спецслужбами.
"Но как вы видите, это происходит не по нашей вине, а по вине западных стран", - подчеркнул Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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