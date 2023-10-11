https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902026036.html

Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 11.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, четыре снаряда РСЗО HIMARS, семь противорадарных ракет HARM и три управляемые... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:47

2023-10-11T14:47

2023-10-11T14:47

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, четыре снаряда РСЗО HIMARS, семь противорадарных ракет HARM и три управляемые авиабомбы JDAM, сообщило в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 064 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика