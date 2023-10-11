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Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902026036.html
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 11.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, четыре снаряда РСЗО HIMARS, семь противорадарных ракет HARM и три управляемые... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:47
2023-10-11T14:47
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, четыре снаряда РСЗО HIMARS, семь противорадарных ракет HARM и три управляемые авиабомбы JDAM, сообщило в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 064 единицы специальной военной автомобильной техники.
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в мире, технологии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS

Минобороны: российская ПВО сбила 41 дрон, четыре снаряда HIMARS, три авиабомбы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, четыре снаряда РСЗО HIMARS, семь противорадарных ракет HARM и три управляемые авиабомбы JDAM, сообщило в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 064 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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