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В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 11.10.2023 (обновлено: 14:45 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902020412.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на запорожском направлении до 20 украинских солдат и танк, а также поразили американскую артиллерийскую систему... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:36
2023-10-11T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на запорожском направлении до 20 украинских солдат и танк, а также поразили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: за сутки на Запорожском направлении уничтожено до 20 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на запорожском направлении до 20 украинских солдат и танк, а также поразили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
«
"Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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