https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902020412.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.10.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на запорожском направлении до 20 украинских солдат и танк, а также поразили американскую артиллерийскую систему... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:36

2023-10-11T14:36

2023-10-11T14:45

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на запорожском направлении до 20 украинских солдат и танк, а также поразили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, вооруженные силы украины