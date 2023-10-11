https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902020412.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на запорожском направлении до 20 украинских солдат и танк, а также поразили американскую артиллерийскую систему... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:36
2023-10-11T14:36
2023-10-11T14:45
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на запорожском направлении до 20 украинских солдат и танк, а также поразили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: за сутки на Запорожском направлении уничтожено до 20 солдат ВСУ