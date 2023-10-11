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ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 11.10.2023 (обновлено: 14:41 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902019629.html
ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области
ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 11.10.2023
ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области
Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:33
2023-10-11T14:41
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
безопасность
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, сообщило министерство обороны РФ.В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, отмечает МО РФ.
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Дарья Буймова
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россия, николаевская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Безопасность
ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области

Минобороны: ВС России уничтожили РЛС СТ-68У в Николаевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, сообщило министерство обороны РФ.
В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, отмечает МО РФ.
Штурмовик СУ-25 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Днепропетровской области на аэродроме поразили украинский Су-25
Вчера, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьБезопасность
 
 
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