https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902019629.html
ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области
ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 11.10.2023
ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области
Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:33
2023-10-11T14:33
2023-10-11T14:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, сообщило министерство обороны РФ.В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20231011/su-25-1902019001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаевская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Безопасность
ВС России уничтожили РЛС ВСУ в Николаевской области
Минобороны: ВС России уничтожили РЛС СТ-68У в Николаевской области