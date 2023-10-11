https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902018417.html

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 11.10.2023

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Российские подразделения отразили атаки ВСУ и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:31

2023-10-11T14:31

2023-10-11T16:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские подразделения отразили атаки ВСУ и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщило Минобороны."Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и активными действиями улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.Кроме того, возле Волчанска в Харьковской области удалось уничтожить склад боеприпасов для иностранных наемников.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районе Серебрянского лесничества. Также российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ к югу от Кузьмино, Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеБойцы группировки войск "Юг" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР. Также им удалось поразить резервы 31-й механизированной бригады ВСУ возле Очеретино. Противник при этом потерял до 90 человек убитыми и ранеными, а также десять автомобилей MaxxPro производства США.Помимо этого, российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Орловки в Донецкой Народной Республике.Общие потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Угледара и Водяного в ДНР.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки украинских солдат к северо-западу от Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Также удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить удары по украинским подразделениям на Херсонском направлении. Кроме того, в районе Приднепровского удалось поразить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 127 районах. В частности, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области удалось поразить штурмовик Су-25. Возле Маловарваровки в Николаевской области российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

https://ria.ru/20231011/udary-1901920424.html

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https://ria.ru/20231011/unichtozhenie-1902014121.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны: российские военные отразили десять контратак ВСУ на Купянском направлении Минобороны: российские военные отразили десять контратак ВСУ на Купянском направлении 2023-10-11T14:31 true PT0M45S

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Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)