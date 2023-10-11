https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902018417.html
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
Российские подразделения отразили атаки ВСУ и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:31
2023-10-11T14:31
2023-10-11T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902054424_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4e5b29e08f66f9eef8d6aa0ef31b15e.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские подразделения отразили атаки ВСУ и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщило Минобороны."Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и активными действиями улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.Кроме того, возле Волчанска в Харьковской области удалось уничтожить склад боеприпасов для иностранных наемников.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районе Серебрянского лесничества. Также российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ к югу от Кузьмино, Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеБойцы группировки войск "Юг" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР. Также им удалось поразить резервы 31-й механизированной бригады ВСУ возле Очеретино. Противник при этом потерял до 90 человек убитыми и ранеными, а также десять автомобилей MaxxPro производства США.Помимо этого, российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Орловки в Донецкой Народной Республике.Общие потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Угледара и Водяного в ДНР.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки украинских солдат к северо-западу от Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Также удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить удары по украинским подразделениям на Херсонском направлении. Кроме того, в районе Приднепровского удалось поразить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 127 районах. В частности, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области удалось поразить штурмовик Су-25. Возле Маловарваровки в Николаевской области российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.
https://ria.ru/20231011/udary-1901920424.html
https://ria.ru/20231011/udary-1901926331.html
https://ria.ru/20231011/konflikt-1901937547.html
https://ria.ru/20231011/unichtozhenie-1902014121.html
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902054424_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe3ec606ad196609b4525b993e9d37cf.jpg
Минобороны: российские военные отразили десять контратак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские военные отразили десять контратак ВСУ на Купянском направлении
2023-10-11T14:31
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
Минобороны: российские войска отразили десять контратак на Купянском направлении
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Российские подразделения отразили атаки ВСУ и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщило Минобороны
.
«
"Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и активными действиями улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.
Кроме того, возле Волчанска
в Харьковской области удалось уничтожить склад боеприпасов для иностранных наемников.
Потери противника составили:
- до 280 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- два автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.
Серия ударов. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районе Серебрянского лесничества. Также российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ к югу от Кузьмино, Червоной Дибровы в ЛНР
и Торского в Донецкой Народной Республике
.
Потери противника составили:
- до 65 военнослужащих;
- два танка.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- три самоходные артиллерийские установки "Мста-С";
- САУ "Акация" и "Гвоздика";
- орудие Д-30;
- самоходную гаубицу Caesar производства Франции;
- реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire производства Чехии.
"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Бойцы группировки войск "Юг" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки
в ДНР. Также им удалось поразить резервы 31-й механизированной бригады ВСУ возле Очеретино. Противник при этом потерял до 90 человек убитыми и ранеными, а также десять автомобилей MaxxPro производства США.
Помимо этого, российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Орловки в Донецкой Народной Республике.
Общие потери противника составили:
- до 330 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- 11 бронетранспортеров;
- четыре боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- гаубицу Д-20;
- две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши.
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией
Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Угледара
и Водяного в ДНР.
Потери противника составили:
- до 155 военнослужащих;
- четыре автомобиля.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- артиллерийскую систему М777 и гаубицу М109 Paladin производства США;
- гаубицу FH70 производства Великобритании;
- две самоходные артиллерийские установки "Мста-С";
- одну САУ "Гвоздика".
Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90
Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат к северо-западу от Вербового в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- один танк;
- два автомобиля.
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- гаубицу Д-20.
Американцы признали поражение ВСУ
Российские войска продолжили успешно наносить удары по украинским подразделениям на Херсонском направлении. Кроме того, в районе Приднепровского удалось поразить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих;
- 11 автомобилей;
- артиллерийская система М777 производства США;
- орудие Д-20.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 127 районах. В частности, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области
удалось поразить штурмовик Су-25
. Возле Маловарваровки в Николаевской области
российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине