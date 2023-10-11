https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902018227.html
ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении
В ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении поражены САУ Caezar, три САУ "Мста-С", САУ "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также RM-70... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:31
2023-10-11T14:31
2023-10-11T14:48
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении поражены САУ Caezar, три САУ "Мста-С", САУ "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также RM-70 Vampire, сообщили в среду в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902026036.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Франция
ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожено восемь орудий ВСУ