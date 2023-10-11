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ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 11.10.2023 (обновлено: 14:48 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902018227.html
ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении
В ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении поражены САУ Caezar, три САУ "Мста-С", САУ "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также RM-70... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:31
2023-10-11T14:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении поражены САУ Caezar, три САУ "Мста-С", САУ "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также RM-70 Vampire, сообщили в среду в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902026036.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Франция
ВС России уничтожили восемь орудий ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожено восемь орудий ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении поражены САУ Caezar, три САУ "Мста-С", САУ "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также RM-70 Vampire, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - сказали в Минобороны.
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