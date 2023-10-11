https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1901935054.html
В Госдуме рекомендовали принять проект о добровольцах в Росгвардии
В Госдуме рекомендовали принять проект о добровольцах в Росгвардии - РИА Новости, 11.10.2023
В Госдуме рекомендовали принять проект о добровольцах в Росгвардии
Комитет по безопасности Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:30
2023-10-11T10:30
2023-10-11T10:36
общество
яна лантратова
андрей турчак
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Комитет по безопасности Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии.Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.По словам авторов законопроекта, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны.Добровольческие формирования, согласно законопроекту, могут создаваться Росгвардией по решению президента. "Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО", - объяснил ранее один из авторов законопроекта депутат Александр Хинштейн.Депутат также указал на важность того, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны в случае принятия этих инициатив распространятся и на добровольцев Росгвардии.Кроме того, по словам депутата, законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций.
https://ria.ru/20230804/tekhnika-1888196363.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, яна лантратова, андрей турчак
Общество, Яна Лантратова, Андрей Турчак
В Госдуме рекомендовали принять проект о добровольцах в Росгвардии
Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о добровольцах в составе Росгвардии
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Комитет по безопасности Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии.
Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
По словам авторов законопроекта, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны.
Добровольческие формирования, согласно законопроекту, могут создаваться Росгвардией по решению президента. "Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО", - объяснил ранее один из авторов законопроекта депутат Александр Хинштейн
.
Депутат также указал на важность того, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны в случае принятия этих инициатив распространятся и на добровольцев Росгвардии.
Кроме того, по словам депутата, законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций.
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