https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1901935054.html

В Госдуме рекомендовали принять проект о добровольцах в Росгвардии

В Госдуме рекомендовали принять проект о добровольцах в Росгвардии - РИА Новости, 11.10.2023

В Госдуме рекомендовали принять проект о добровольцах в Росгвардии

Комитет по безопасности Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:30

2023-10-11T10:30

2023-10-11T10:36

общество

яна лантратова

андрей турчак

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Комитет по безопасности Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии.Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.По словам авторов законопроекта, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны.Добровольческие формирования, согласно законопроекту, могут создаваться Росгвардией по решению президента. "Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО", - объяснил ранее один из авторов законопроекта депутат Александр Хинштейн.Депутат также указал на важность того, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны в случае принятия этих инициатив распространятся и на добровольцев Росгвардии.Кроме того, по словам депутата, законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций.

https://ria.ru/20230804/tekhnika-1888196363.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, яна лантратова, андрей турчак