https://ria.ru/20231011/spch-1901993819.html

В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН

В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН - РИА Новости, 11.10.2023

В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН

В Кремле оставили без комментария, что Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:12

2023-10-11T13:12

2023-10-11T13:12

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле оставили без комментария, что Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что России не удалось на выборах в Генассамблее избираться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Нет, у нас нет комментария", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле комментарий на этот счет. Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в Совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.

https://ria.ru/20231010/spch-1901860258.html

https://ria.ru/20230331/oon-1862165206.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оон, совет по правам человека оон (спч оон), дмитрий песков, россия