https://ria.ru/20231011/spch-1901993819.html
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН - РИА Новости, 11.10.2023
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН
В Кремле оставили без комментария, что Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:12
2023-10-11T13:12
2023-10-11T13:12
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле оставили без комментария, что Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что России не удалось на выборах в Генассамблее избираться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Нет, у нас нет комментария", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле комментарий на этот счет. Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в Совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
https://ria.ru/20231010/spch-1901860258.html
https://ria.ru/20230331/oon-1862165206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, совет по правам человека оон (спч оон), дмитрий песков, россия
ООН, Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН), Дмитрий Песков, Россия
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН
Песков не стал комментировать то, что РФ не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле оставили без комментария, что Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне стало известно, что России не удалось на выборах в Генассамблее
избираться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания
, Болгария
и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
"Нет, у нас нет комментария", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле комментарий на этот счет.
Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США
и их союзников, членство России в Совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине
, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
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Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва
решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.
Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
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