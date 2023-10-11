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В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН - РИА Новости, 11.10.2023
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13:12 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/spch-1901993819.html
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН - РИА Новости, 11.10.2023
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН
В Кремле оставили без комментария, что Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:12
2023-10-11T13:12
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле оставили без комментария, что Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что России не удалось на выборах в Генассамблее избираться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Нет, у нас нет комментария", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле комментарий на этот счет. Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в Совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
https://ria.ru/20231010/spch-1901860258.html
https://ria.ru/20230331/oon-1862165206.html
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оон, совет по правам человека оон (спч оон), дмитрий песков, россия
ООН, Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН), Дмитрий Песков, Россия
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН

Песков не стал комментировать то, что РФ не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы

© NASA / Denis BalibouseЗал Совета по правам человека при ООН в Женеве
Зал Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© NASA / Denis Balibouse
Зал Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле оставили без комментария, что Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне стало известно, что России не удалось на выборах в Генассамблее избираться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
"Нет, у нас нет комментария", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле комментарий на этот счет.
Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в Совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН
10 октября, 19:22
Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎
Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины
31 марта, 14:31
 
ООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Дмитрий ПесковРоссия
 
 
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