Рейтинг@Mail.ru
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:23 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/sotspasport-1901998254.html
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт - РИА Новости, 11.10.2023
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт
Свыше 200 тысяч льготников Московской области получили цифровой социальный паспорт с июня 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:23
2023-10-11T13:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901987462_0:12:1098:630_1920x0_80_0_0_49db46763c9fdfdaea468bf4d16f93d8.png
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 200 тысяч льготников Московской области получили цифровой социальный паспорт с июня 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Для подмосковных жителей существует возможность получения цифрового социального паспорта льготника."Электронный паспорт льготника стал популярен среди жителей Подмосковья. С июня, как мы ввели соцпаспорт, его уже скачали свыше 200 тысяч жителей региона", - сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.По информации ведомства, цифровой социальный паспорт содержит штрих-код соцкарты, а также сведения о льготных категориях и о документах, на основании которых они присвоены. С помощью этой информации можно получить скидку в ряде торговых сетей и организаций.Кроме того, пользоваться соцпаспортом намного удобнее, чем бумажным удостоверением, потому что он находится всегда под рукой - в смартфоне. Свой социальный паспорт жители могут скачать на главной странице портала госуслуг региона.
https://ria.ru/20221007/lgoty-1822321041.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901987462_0:0:1098:825_1920x0_80_0_0_4cea2a3ba6e28b33086671c7737b30e9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт

© Фото : Министерство социального развития Московской областиБолее 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Министерство социального развития Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 200 тысяч льготников Московской области получили цифровой социальный паспорт с июня 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Для подмосковных жителей существует возможность получения цифрового социального паспорта льготника.
"Электронный паспорт льготника стал популярен среди жителей Подмосковья. С июня, как мы ввели соцпаспорт, его уже скачали свыше 200 тысяч жителей региона", - сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
По информации ведомства, цифровой социальный паспорт содержит штрих-код соцкарты, а также сведения о льготных категориях и о документах, на основании которых они присвоены. С помощью этой информации можно получить скидку в ряде торговых сетей и организаций.
Кроме того, пользоваться соцпаспортом намного удобнее, чем бумажным удостоверением, потому что он находится всегда под рукой - в смартфоне. Свой социальный паспорт жители могут скачать на главной странице портала госуслуг региона.
Корпус No 3 санатория Родник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории
7 октября 2022, 17:42
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала