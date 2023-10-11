https://ria.ru/20231011/sotspasport-1901998254.html

Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт

Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт - РИА Новости, 11.10.2023

Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт

Свыше 200 тысяч льготников Московской области получили цифровой социальный паспорт с июня 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:23

2023-10-11T13:23

2023-10-11T13:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 200 тысяч льготников Московской области получили цифровой социальный паспорт с июня 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Для подмосковных жителей существует возможность получения цифрового социального паспорта льготника."Электронный паспорт льготника стал популярен среди жителей Подмосковья. С июня, как мы ввели соцпаспорт, его уже скачали свыше 200 тысяч жителей региона", - сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.По информации ведомства, цифровой социальный паспорт содержит штрих-код соцкарты, а также сведения о льготных категориях и о документах, на основании которых они присвоены. С помощью этой информации можно получить скидку в ряде торговых сетей и организаций.Кроме того, пользоваться соцпаспортом намного удобнее, чем бумажным удостоверением, потому что он находится всегда под рукой - в смартфоне. Свой социальный паспорт жители могут скачать на главной странице портала госуслуг региона.

https://ria.ru/20221007/lgoty-1822321041.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)