https://ria.ru/20231011/sotspasport-1901998254.html
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт - РИА Новости, 11.10.2023
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт
Свыше 200 тысяч льготников Московской области получили цифровой социальный паспорт с июня 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:23
2023-10-11T13:23
2023-10-11T13:23
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 200 тысяч льготников Московской области получили цифровой социальный паспорт с июня 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Для подмосковных жителей существует возможность получения цифрового социального паспорта льготника."Электронный паспорт льготника стал популярен среди жителей Подмосковья. С июня, как мы ввели соцпаспорт, его уже скачали свыше 200 тысяч жителей региона", - сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.По информации ведомства, цифровой социальный паспорт содержит штрих-код соцкарты, а также сведения о льготных категориях и о документах, на основании которых они присвоены. С помощью этой информации можно получить скидку в ряде торговых сетей и организаций.Кроме того, пользоваться соцпаспортом намного удобнее, чем бумажным удостоверением, потому что он находится всегда под рукой - в смартфоне. Свой социальный паспорт жители могут скачать на главной странице портала госуслуг региона.
https://ria.ru/20221007/lgoty-1822321041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 200 тысяч льготников Московской области получили цифровой социальный паспорт с июня 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Для подмосковных жителей существует возможность получения цифрового социального паспорта льготника.
"Электронный паспорт льготника стал популярен среди жителей Подмосковья. С июня, как мы ввели соцпаспорт, его уже скачали свыше 200 тысяч жителей региона", - сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
По информации ведомства, цифровой социальный паспорт содержит штрих-код соцкарты, а также сведения о льготных категориях и о документах, на основании которых они присвоены. С помощью этой информации можно получить скидку в ряде торговых сетей и организаций.
Кроме того, пользоваться соцпаспортом намного удобнее, чем бумажным удостоверением, потому что он находится всегда под рукой - в смартфоне. Свой социальный паспорт жители могут скачать на главной странице портала госуслуг
региона.
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