https://ria.ru/20231011/sotsipoteka-1901980912.html

Более 130 женщин-ученых Подмосковья получили соципотеку с 2016 года

Более 130 женщин-ученых Подмосковья получили соципотеку с 2016 года - РИА Новости, 11.10.2023

Более 130 женщин-ученых Подмосковья получили соципотеку с 2016 года

С 2016 года жилищную субсидию в рамках "Социальной ипотеки" получила 131 женщина-работница сферы науки Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:31

2023-10-11T12:31

2023-10-11T12:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ольга михайлова

союз женщин россии

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МОСКВА, 11 окт РИА Новости. С 2016 года жилищную субсидию в рамках "Социальной ипотеки" получила 131 женщина-работница сферы науки Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подвела итоги в ходе выступления на форуме "Роль женщин в науке", который прошел на площадке университета "Дубна". Она отметила, что роль ученых в настоящее время неоценима, ведь коммерциализация научных разработок дает мощный толчок развитию производственного сектора и многих других сегментов. А для того, чтобы у ученого была возможность творить и созидать, ему необходимо создать хорошие условия для работы и жизни."Решить один из ключевых вопросов – жилищный – позволяет социальная ипотека. В Подмосковье ее могут получить молодые ученые и специалисты научных организаций. За время существования этой меры поддержки ее получателями стали более 700 человек, в их числе 345 ученых, из которых 131 – женщина", – сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что с приветственным словом к участникам встречи обратилась президент благотворительного фонда социальных программ Подмосковья "Исток" и председатель Московского областного регионального отделения "Союз женщин России" Екатерина Богдасарова."Женщины, которых я встречала на своем профессиональном пути, занимаются важными вещами, решают масштабные вопросы, их работа исключительна и необходима. И чтобы подчеркнуть ее масштаб, нам нужно держаться вместе. Чем нас больше – тем мы сильнее. И тем большего мы достигнем", – подчеркнула Богдасарова.По информации пресс-службы, в мероприятии также поучаствовали глава Дубны Максим Тихомиров, председатель дубненского отделения "Союз женщин России" Ольга Михайлова и другие.В рамках пленарного заседания эксперты обсудили роль женщин в развитии отечественной науки, а также образования, медицины, социальной сферы и других направлений.

https://ria.ru/20230621/ipoteka-1879614900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), ольга михайлова, союз женщин россии