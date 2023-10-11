https://ria.ru/20231011/smartfon-1901893025.html

Эксперт предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов

Эксперт предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов - РИА Новости, 11.10.2023

Эксперт предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов

В России бум продаж гаджетов с гибким дисплеем. У популярной из-за необычного дизайна модели есть существенный недостаток, указал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T02:17

2023-10-11T02:17

2023-10-11T02:17

технологии

россия

ваге закарян

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В России бум продаж гаджетов с гибким дисплеем. У популярной из-за необычного дизайна модели есть существенный недостаток, указал в интервью агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Смартфоны – книжки все больше привлекают внимание покупатели. Гибкий экран – самое модное, но одновременно и самое слабое место таких гаджетов. Повредить его значительно проще — чтобы телефон мог сгибаться, поверхность должна быть мягкой."А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть исцарапанным", - предупреждает специалист.Гибкость экрана может усугубить последствия от падения. Кроме того, смартфоны такой конструкции не защищают гаджет при попадании в воду. "Большинство обычных смартфонов продолжат работу после намокания, а у складных моделей могут возникнуть серьезные последствия", - предупреждает эксперт.Закарян также обращает внимание на высокую стоимость таких смартфонов – при не самых лучших технических характеристиках.

https://ria.ru/20231009/proslushka-1901376307.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, россия, ваге закарян, смартфон, смартфоны