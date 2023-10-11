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Эксперт предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов - РИА Новости, 11.10.2023
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02:17 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/smartfon-1901893025.html
Эксперт предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов
Эксперт предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов - РИА Новости, 11.10.2023
Эксперт предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов
В России бум продаж гаджетов с гибким дисплеем. У популярной из-за необычного дизайна модели есть существенный недостаток, указал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:17
2023-10-11T02:17
технологии
россия
ваге закарян
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В России бум продаж гаджетов с гибким дисплеем. У популярной из-за необычного дизайна модели есть существенный недостаток, указал в интервью агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Смартфоны – книжки все больше привлекают внимание покупатели. Гибкий экран – самое модное, но одновременно и самое слабое место таких гаджетов. Повредить его значительно проще — чтобы телефон мог сгибаться, поверхность должна быть мягкой."А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть исцарапанным", - предупреждает специалист.Гибкость экрана может усугубить последствия от падения. Кроме того, смартфоны такой конструкции не защищают гаджет при попадании в воду. "Большинство обычных смартфонов продолжат работу после намокания, а у складных моделей могут возникнуть серьезные последствия", - предупреждает эксперт.Закарян также обращает внимание на высокую стоимость таких смартфонов – при не самых лучших технических характеристиках.
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технологии, россия, ваге закарян, смартфон, смартфоны
Технологии, Россия, Ваге Закарян, смартфон, Смартфоны
Эксперт предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов

Эксперт Закарян предупредил об уязвимостях смартфонов с гибким экраном

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeСмартфон с гибким экраном
Смартфон с гибким экраном - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / Jung Yeon-Je
Смартфон с гибким экраном. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В России бум продаж гаджетов с гибким дисплеем. У популярной из-за необычного дизайна модели есть существенный недостаток, указал в интервью агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Смартфоны – книжки все больше привлекают внимание покупатели. Гибкий экран – самое модное, но одновременно и самое слабое место таких гаджетов. Повредить его значительно проще — чтобы телефон мог сгибаться, поверхность должна быть мягкой.
«
"А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть исцарапанным", - предупреждает специалист.
Гибкость экрана может усугубить последствия от падения. Кроме того, смартфоны такой конструкции не защищают гаджет при попадании в воду. "Большинство обычных смартфонов продолжат работу после намокания, а у складных моделей могут возникнуть серьезные последствия", - предупреждает эксперт.
Закарян также обращает внимание на высокую стоимость таких смартфонов – при не самых лучших технических характеристиках.
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ТехнологииРоссияВаге ЗакарянсмартфонСмартфоны
 
 
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