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Россиян за рубежом предложили удаленно штрафовать за дискредитацию армии - РИА Новости, 11.10.2023
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17:45 11.10.2023 (обновлено: 17:56 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/shtrafy-1902088857.html
Россиян за рубежом предложили удаленно штрафовать за дискредитацию армии
Россиян за рубежом предложили удаленно штрафовать за дискредитацию армии - РИА Новости, 11.10.2023
Россиян за рубежом предложили удаленно штрафовать за дискредитацию армии
Депутаты Госсовета Татарстана предлагают удаленно штрафовать граждан РФ, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы РФ или призывающих к... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:45
2023-10-11T17:56
россия
айрат фаррахов
госдума рф
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана предлагают удаленно штрафовать граждан РФ, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы РФ или призывающих к нарушению территориальной целостности страны. Законопроект о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ, разработанный совместно с депутатом Госдумы от Татарстана Айратом Фарраховым, одобрен на заседании комитета по законности и правопорядку Госсовета республики. &quot;Имеются яркие примеры, свидетельствующие о том, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ. К указанным лицам в силу действующего законодательства невозможно применить меры профилактического воздействия, привлечь их к административной ответственности и пресечь действия, связанные с призывом к нарушению территориальной целостности РФ&quot;, — сказал зампредседателя комитета Александр Чубаров, представляя законопроект.По его словам, в действиях таких граждан содержатся признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями о возбуждении ненависти или вражды, призывах к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитации использования Вооруженных сил РФ, призывах к введению мер ограничительного характера в отношении РФ.Вместе с тем, как отметил Чубаров, действующее законодательство об административных правонарушениях исключает привлечение граждан РФ к административной ответственности за совершение на территории иностранных государств правонарушений против интересов РФ, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. При этом повторное совершение аналогичных деяний на территории РФ влечет уголовную ответственность. Уголовное преследование осуществляется в том числе при нахождении лица за пределами РФ. Инициаторы законопроекта предлагают внести в статью 1.8 КоАП РФ изменения, дополняющие перечень административных правонарушений, совершенных за пределами РФ, за которые граждане России подлежат административной ответственности на общих условиях. Таким образом, появится законодательная возможность дистанционно привлечь к ответственности нарушителей КоАП РФ. Подобная практика привлечения к уголовной ответственности уже существует. Данная инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании парламента Татарстана и в случае одобрения направлена в Госдуму РФ.
https://ria.ru/20231011/relokanty-1902040953.html
https://ria.ru/20230914/teatr-1896131782.html
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россия, айрат фаррахов, госдума рф, республика татарстан (татарстан)
Россия, Айрат Фаррахов, Госдума РФ, Республика Татарстан (Татарстан)
Россиян за рубежом предложили удаленно штрафовать за дискредитацию армии

В Татарстане предложили удаленно штрафовать релокантов за дискредитацию армии

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобильная очередь на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Автомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана предлагают удаленно штрафовать граждан РФ, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы РФ или призывающих к нарушению территориальной целостности страны.
Законопроект о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ, разработанный совместно с депутатом Госдумы от Татарстана Айратом Фарраховым, одобрен на заседании комитета по законности и правопорядку Госсовета республики.
«

"Имеются яркие примеры, свидетельствующие о том, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ. К указанным лицам в силу действующего законодательства невозможно применить меры профилактического воздействия, привлечь их к административной ответственности и пресечь действия, связанные с призывом к нарушению территориальной целостности РФ", — сказал зампредседателя комитета Александр Чубаров, представляя законопроект.

По его словам, в действиях таких граждан содержатся признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями о возбуждении ненависти или вражды, призывах к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитации использования Вооруженных сил РФ, призывах к введению мер ограничительного характера в отношении РФ.
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Вместе с тем, как отметил Чубаров, действующее законодательство об административных правонарушениях исключает привлечение граждан РФ к административной ответственности за совершение на территории иностранных государств правонарушений против интересов РФ, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. При этом повторное совершение аналогичных деяний на территории РФ влечет уголовную ответственность. Уголовное преследование осуществляется в том числе при нахождении лица за пределами РФ.
Инициаторы законопроекта предлагают внести в статью 1.8 КоАП РФ изменения, дополняющие перечень административных правонарушений, совершенных за пределами РФ, за которые граждане России подлежат административной ответственности на общих условиях. Таким образом, появится законодательная возможность дистанционно привлечь к ответственности нарушителей КоАП РФ. Подобная практика привлечения к уголовной ответственности уже существует.
Данная инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании парламента Татарстана и в случае одобрения направлена в Госдуму РФ.
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