https://ria.ru/20231011/shtraf-1902118341.html

СМИ: Грета Тунберг получила очередной штраф за неповиновение полиции

СМИ: Грета Тунберг получила очередной штраф за неповиновение полиции - РИА Новости, 11.10.2023

СМИ: Грета Тунберг получила очередной штраф за неповиновение полиции

Окружной суд шведского Мальмё в очередной раз приговорил экоактивистку Грету Тунберг к выплате штрафа в размере 2,250 крон (206 долларов) за неповиновение... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:40

2023-10-11T19:40

2023-10-11T19:40

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мальме

грета тунберг

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Окружной суд шведского Мальмё в очередной раз приговорил экоактивистку Грету Тунберг к выплате штрафа в размере 2,250 крон (206 долларов) за неповиновение полиции на протестной акции в июле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Шведский суд в среду снова приговорил к штрафу климатическую активистку Грету Тунберг за неповиновение полиции во время экоакции протеста в июле на юге Швеции", - сообщает СМИ. Отмечается, что экоактивистка не отрицала озвученные факты, но не признала вину, утверждая, что борьба против индустрии ископаемого топлива представляет самозащиту из-за угрозы климатического кризиса. В сентябре шведская прокуратура выдвинула обвинения экоактивистке Грете Тунберг в связи с участием в несанкционированной властями демонстрации 24 июля в шведском Мальмё, когда климатические активисты перекрыли дорожное движение и ограничили доступ к нефтяному терминалу в портовом городе Мальмё. Шведская полиция удалила активистку с места проведения протестной акции после ее отказа самостоятельно уйти. В июне экоактивистка и ее сторонники также пытались заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани. Позднее суд приговорил Тунберг к штрафу в размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) за неповиновение полиции.

https://ria.ru/20230629/ges-1881282930.html

https://ria.ru/20230609/tunberg-1877184219.html

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в мире, мальме , грета тунберг