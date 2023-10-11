https://ria.ru/20231011/shtraf-1902118341.html
СМИ: Грета Тунберг получила очередной штраф за неповиновение полиции
СМИ: Грета Тунберг получила очередной штраф за неповиновение полиции - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: Грета Тунберг получила очередной штраф за неповиновение полиции
Окружной суд шведского Мальмё в очередной раз приговорил экоактивистку Грету Тунберг к выплате штрафа в размере 2,250 крон (206 долларов) за неповиновение... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:40
2023-10-11T19:40
2023-10-11T19:40
в мире
мальме
грета тунберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732362416_200:282:2863:1780_1920x0_80_0_0_16de8da91ad9abcb752c146e6d1dc494.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Окружной суд шведского Мальмё в очередной раз приговорил экоактивистку Грету Тунберг к выплате штрафа в размере 2,250 крон (206 долларов) за неповиновение полиции на протестной акции в июле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Шведский суд в среду снова приговорил к штрафу климатическую активистку Грету Тунберг за неповиновение полиции во время экоакции протеста в июле на юге Швеции", - сообщает СМИ. Отмечается, что экоактивистка не отрицала озвученные факты, но не признала вину, утверждая, что борьба против индустрии ископаемого топлива представляет самозащиту из-за угрозы климатического кризиса. В сентябре шведская прокуратура выдвинула обвинения экоактивистке Грете Тунберг в связи с участием в несанкционированной властями демонстрации 24 июля в шведском Мальмё, когда климатические активисты перекрыли дорожное движение и ограничили доступ к нефтяному терминалу в портовом городе Мальмё. Шведская полиция удалила активистку с места проведения протестной акции после ее отказа самостоятельно уйти. В июне экоактивистка и ее сторонники также пытались заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани. Позднее суд приговорил Тунберг к штрафу в размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) за неповиновение полиции.
https://ria.ru/20230629/ges-1881282930.html
https://ria.ru/20230609/tunberg-1877184219.html
мальме
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732362416_374:257:2762:2048_1920x0_80_0_0_a47eb98b7882636006c481df2f62073a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мальме , грета тунберг
В мире, Мальме , Грета Тунберг
СМИ: Грета Тунберг получила очередной штраф за неповиновение полиции
AP: суд Швеции назначил Грете Тунберг очередной штраф за неповиновение полиции
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Окружной суд шведского Мальмё в очередной раз приговорил экоактивистку Грету Тунберг к выплате штрафа в размере 2,250 крон (206 долларов) за неповиновение полиции на протестной акции в июле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
«
"Шведский суд в среду снова приговорил к штрафу климатическую активистку Грету Тунберг за неповиновение полиции во время экоакции протеста в июле на юге Швеции", - сообщает СМИ.
Зеленский обсудил с Гретой Тунберг последствия разрушения Каховской ГЭС
Отмечается, что экоактивистка не отрицала озвученные факты, но не признала вину, утверждая, что борьба против индустрии ископаемого топлива представляет самозащиту из-за угрозы климатического кризиса.
В сентябре шведская прокуратура выдвинула обвинения экоактивистке Грете Тунберг в связи с участием в несанкционированной властями демонстрации 24 июля в шведском Мальмё, когда климатические активисты перекрыли дорожное движение и ограничили доступ к нефтяному терминалу в портовом городе Мальмё. Шведская полиция удалила активистку с места проведения протестной акции после ее отказа самостоятельно уйти.
В июне экоактивистка и ее сторонники также пытались заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани. Позднее суд приговорил Тунберг к штрафу в размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) за неповиновение полиции.
Грета Тунберг окончила школу в 20 лет