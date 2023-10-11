https://ria.ru/20231011/sanktsii-1902137477.html

Зампосла Палестины: Европе следует ввести санкции против Израиля

Зампосла Палестины: Европе следует ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 11.10.2023

Зампосла Палестины: Европе следует ввести санкции против Израиля

Палестинская сторона призывает европейские страны наложить санкции на Израиль и не оказывать ему военной поддержки в ходе нынешнего обострения ближневосточного... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:09

2023-10-11T22:09

2023-10-11T22:09

в мире

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палестина

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АМСТЕРДАМ, 11 окт - РИА Новости. Палестинская сторона призывает европейские страны наложить санкции на Израиль и не оказывать ему военной поддержки в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта, заявил РИА Новости заместитель посла Палестины в Бельгии и Люксембурге Хасан аль-Бельауи. "Европа должна исправить свои исторические ошибки в отношении палестинского народа, наложив санкции на Тель-Авив и признав палестинское государство. Это единственное мирное решение", - сказал палестинский дипломат, комментируя события в регионе. Аль-Бельауи также призвал европейские страны "не способствовать росту напряженности и не оказывать военной поддержки Тель-Авиву, что расценивалось бы как прямое военное вмешательство" в обострившийся конфликт. По его словам, нынешняя ситуация стала прямым следствием невыполнения международных резолюций по ближневосточному конфликту, что привело к появлению крупнейшей "тюрьмы под открытым небом" - сектора Газа, где на площади в 365 квадратных километров в условиях практически полной блокады живут более двух миллионов человек. "Европейские страны несут историческую ответственность (за происходящее - ред.), политическую и этическую, поскольку "израильский проект" был с самого начала европейским проектом. Западный мир на протяжении многих лет игнорировал суть проблемы и все международные резолюции, включая резолюцию о разделе Палестины на два государства от 1947 года и о праве палестинских беженцев на возвращение, которая так и не была реализована", - напомнил дипломат. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что подавляющее большинство глав МИД стран Евросоюза выступили как за продолжение сотрудничества с палестинской администрацией, так и за продолжение финансовой поддержки палестинцев. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/konflikt-1902136599.html

https://ria.ru/20231011/gumpomosch-1902111093.html

https://ria.ru/20231011/palestina-1902107567.html

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в мире, израиль, палестина, тель-авив, биньямин нетаньяху, жозеп боррель, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году