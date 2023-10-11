Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли
Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть Румынии земли
© AP Photo / Fermin RodriguezВладимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ встретила приехавшего в Бухарест Владимира Зеленского требованием уважать румынское меньшинство на Украине и "вернуть территории", соответствующее видео она опубликовала в своем Facebook*.
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"Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык", - прокричала Шошоакэ в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с Зеленским.
В субботу сенатор призвала гражданское общество Румынии выразить протест против приезда Зеленского в Румынию и отозвать его приглашение в страну, заявив, что "все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки". Позднее она пригрозила президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что "поймает" Зеленского в парламенте, это "будет плохо", и вновь потребовала не приглашать его.
Ранее румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Зеленского в Румынию 10 октября, на фоне поддержки Бухарестом Киева в зерновом кризисе. Местные СМИ отмечали, что это будет первый визит Зеленского в Румынию с начала спецоперации. Впоследствии, как сообщил портал G4Media, руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором Зеленский должен был выступить с заявлением.
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