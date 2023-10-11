https://ria.ru/20231011/rumyniya-1901896237.html

Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли

Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли - РИА Новости, 11.10.2023

Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли

Румынский сенатор Диана Шошоакэ встретила приехавшего в Бухарест Владимира Зеленского требованием уважать румынское меньшинство на Украине и "вернуть... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T01:39

2023-10-11T01:39

2023-10-11T02:31

в мире

румыния

украина

бухарест

владимир зеленский

клаус йоханнис

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ встретила приехавшего в Бухарест Владимира Зеленского требованием уважать румынское меньшинство на Украине и "вернуть территории", соответствующее видео она опубликовала в своем Facebook*."Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык", - прокричала Шошоакэ в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с Зеленским.В субботу сенатор призвала гражданское общество Румынии выразить протест против приезда Зеленского в Румынию и отозвать его приглашение в страну, заявив, что "все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки". Позднее она пригрозила президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что "поймает" Зеленского в парламенте, это "будет плохо", и вновь потребовала не приглашать его.Ранее румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Зеленского в Румынию 10 октября, на фоне поддержки Бухарестом Киева в зерновом кризисе. Местные СМИ отмечали, что это будет первый визит Зеленского в Румынию с начала спецоперации. Впоследствии, как сообщил портал G4Media, руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором Зеленский должен был выступить с заявлением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231008/zelenskiy-1901350300.html

румыния

украина

бухарест

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в мире, румыния, украина, бухарест, владимир зеленский, клаус йоханнис