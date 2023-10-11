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Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли - РИА Новости, 11.10.2023
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01:39 11.10.2023 (обновлено: 02:31 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/rumyniya-1901896237.html
Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли
Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли - РИА Новости, 11.10.2023
Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли
Румынский сенатор Диана Шошоакэ встретила приехавшего в Бухарест Владимира Зеленского требованием уважать румынское меньшинство на Украине и "вернуть... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T01:39
2023-10-11T02:31
в мире
румыния
украина
бухарест
владимир зеленский
клаус йоханнис
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ встретила приехавшего в Бухарест Владимира Зеленского требованием уважать румынское меньшинство на Украине и "вернуть территории", соответствующее видео она опубликовала в своем Facebook*."Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине &lt;…&gt; Верните наши территории, уважайте румын и их язык", - прокричала Шошоакэ в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с Зеленским.В субботу сенатор призвала гражданское общество Румынии выразить протест против приезда Зеленского в Румынию и отозвать его приглашение в страну, заявив, что "все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки". Позднее она пригрозила президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что "поймает" Зеленского в парламенте, это "будет плохо", и вновь потребовала не приглашать его.Ранее румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Зеленского в Румынию 10 октября, на фоне поддержки Бухарестом Киева в зерновом кризисе. Местные СМИ отмечали, что это будет первый визит Зеленского в Румынию с начала спецоперации. Впоследствии, как сообщил портал G4Media, руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором Зеленский должен был выступить с заявлением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231008/zelenskiy-1901350300.html
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в мире, румыния, украина, бухарест, владимир зеленский, клаус йоханнис
В мире, Румыния, Украина, Бухарест, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис
Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли

Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть Румынии земли

© AP Photo / Fermin RodriguezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ встретила приехавшего в Бухарест Владимира Зеленского требованием уважать румынское меньшинство на Украине и "вернуть территории", соответствующее видео она опубликовала в своем Facebook*.
«
"Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык", - прокричала Шошоакэ в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с Зеленским.
В субботу сенатор призвала гражданское общество Румынии выразить протест против приезда Зеленского в Румынию и отозвать его приглашение в страну, заявив, что "все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки". Позднее она пригрозила президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что "поймает" Зеленского в парламенте, это "будет плохо", и вновь потребовала не приглашать его.
Ранее румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Зеленского в Румынию 10 октября, на фоне поддержки Бухарестом Киева в зерновом кризисе. Местные СМИ отмечали, что это будет первый визит Зеленского в Румынию с начала спецоперации. Впоследствии, как сообщил портал G4Media, руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором Зеленский должен был выступить с заявлением.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРумынияУкраинаБухарестВладимир ЗеленскийКлаус Йоханнис
 
 
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