https://ria.ru/20231011/rostov-1902133026.html

Работы над пешеходной зоной в ярославском Ростове начнутся в 2024 году

Работы над пешеходной зоной в ярославском Ростове начнутся в 2024 году - РИА Новости, 11.10.2023

Работы над пешеходной зоной в ярославском Ростове начнутся в 2024 году

Работы по обустройству пешеходной зоны в туристическом центре города Ростов Ярославской области начнутся в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:34

2023-10-11T21:34

2023-10-11T21:34

ярославская область

общество

ростов

ярославская область

ростовский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Работы по обустройству пешеходной зоны в туристическом центре города Ростов Ярославской области начнутся в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Правительство Ярославской области информирует, что Михаил Евраев обсудил с руководством Ростовского района и жителями благоустройство одного из знаковых городов маршрута Золотое кольцо – Ростова. "Центр Ростова – яркая точка притяжения не только для жителей города, но и для тысяч туристов из разных уголков мира. У Ростовского кремля планируем создать свободную от автотранспорта пешеходную зону", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев отметил, что работы начнутся в 2024 году. Он также рассказал, что подобные пешеходные территории при участии правительства региона создаются по всему региону. "Они появятся во всех без исключения районных центрах в течение ближайших двух лет. Наша задача – раскрыть уникальность наших городов, их историю, повысить их туристический потенциал. Это новые возможности не только для жителей, но и для развития бизнеса", - подчеркнул губернатор. По словам Евраева, важно, чтобы в городах и на сельских территориях Ярославской области проходили интересные события, фестивали, концерты, кипела жизнь. С этой целью, например, в этом году во всех районных центрах появятся новогодние катки. В Ростове такой объект будет открыт в парке "Городской сад". На эти цели правительством региона из областного бюджета выделено 45 миллионов рублей. Территорию парка празднично оформят, установят инсталляции и ледовые фигуры, организуют работу ярмарки.

https://ria.ru/20231009/dorogi-1901618821.html

https://ria.ru/20231006/rostov-1901023617.html

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ярославская область

ростовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ростов, ярославская область, ростовский район, михаил евраев