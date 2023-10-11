https://ria.ru/20231011/rostov-1902133026.html
Работы над пешеходной зоной в ярославском Ростове начнутся в 2024 году
Работы над пешеходной зоной в ярославском Ростове начнутся в 2024 году - РИА Новости, 11.10.2023
Работы над пешеходной зоной в ярославском Ростове начнутся в 2024 году
Работы по обустройству пешеходной зоны в туристическом центре города Ростов Ярославской области начнутся в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:34
2023-10-11T21:34
2023-10-11T21:34
ярославская область
общество
ростов
ярославская область
ростовский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Работы по обустройству пешеходной зоны в туристическом центре города Ростов Ярославской области начнутся в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Правительство Ярославской области информирует, что Михаил Евраев обсудил с руководством Ростовского района и жителями благоустройство одного из знаковых городов маршрута Золотое кольцо – Ростова. "Центр Ростова – яркая точка притяжения не только для жителей города, но и для тысяч туристов из разных уголков мира. У Ростовского кремля планируем создать свободную от автотранспорта пешеходную зону", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев отметил, что работы начнутся в 2024 году. Он также рассказал, что подобные пешеходные территории при участии правительства региона создаются по всему региону. "Они появятся во всех без исключения районных центрах в течение ближайших двух лет. Наша задача – раскрыть уникальность наших городов, их историю, повысить их туристический потенциал. Это новые возможности не только для жителей, но и для развития бизнеса", - подчеркнул губернатор. По словам Евраева, важно, чтобы в городах и на сельских территориях Ярославской области проходили интересные события, фестивали, концерты, кипела жизнь. С этой целью, например, в этом году во всех районных центрах появятся новогодние катки. В Ростове такой объект будет открыт в парке "Городской сад". На эти цели правительством региона из областного бюджета выделено 45 миллионов рублей. Территорию парка празднично оформят, установят инсталляции и ледовые фигуры, организуют работу ярмарки.
https://ria.ru/20231009/dorogi-1901618821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ростов, ярославская область, ростовский район, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ростов, Ярославская область, Ростовский район, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Работы по обустройству пешеходной зоны в туристическом центре города Ростов Ярославской области начнутся в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Правительство Ярославской области информирует, что Михаил Евраев обсудил с руководством Ростовского района
и жителями благоустройство одного из знаковых городов маршрута Золотое кольцо – Ростова.
«
"Центр Ростова – яркая точка притяжения не только для жителей города, но и для тысяч туристов из разных уголков мира. У Ростовского кремля планируем создать свободную от автотранспорта пешеходную зону", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Михаил Евраев отметил, что работы начнутся в 2024 году. Он также рассказал, что подобные пешеходные территории при участии правительства региона создаются по всему региону.
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«
"Они появятся во всех без исключения районных центрах в течение ближайших двух лет. Наша задача – раскрыть уникальность наших городов, их историю, повысить их туристический потенциал. Это новые возможности не только для жителей, но и для развития бизнеса", - подчеркнул губернатор.
По словам Евраева, важно, чтобы в городах и на сельских территориях Ярославской области проходили интересные события, фестивали, концерты, кипела жизнь. С этой целью, например, в этом году во всех районных центрах появятся новогодние катки. В Ростове такой объект будет открыт в парке "Городской сад". На эти цели правительством региона из областного бюджета выделено 45 миллионов рублей. Территорию парка празднично оформят, установят инсталляции и ледовые фигуры, организуют работу ярмарки.
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