https://ria.ru/20231011/rossiyane-1902004703.html
Посольство допустило, что погибших в Израиле россиян может быть больше
Посольство допустило, что погибших в Израиле россиян может быть больше - РИА Новости, 11.10.2023
Посольство допустило, что погибших в Израиле россиян может быть больше
Реальное число погибших и пропавших без вести в Израиле россиян может сильно превышать подтвержденные данные, заявил посол Москвы в Тель-Авиве Анатолий Викторов РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:38
2023-10-11T13:38
2023-10-11T15:35
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израиль
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Реальное число погибших и пропавших без вести в Израиле россиян может сильно превышать подтвержденные данные, заявил посол Москвы в Тель-Авиве Анатолий Викторов во время дискуссии клуба "Валдай" на тему обострения конфликта в регионе."К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше", — сказал он.При этом дипломат подчеркнул, что может оперировать только подтвержденными и сверенными с израильской стороной данными.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/izrail-1901995374.html
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в мире, россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Посольство допустило, что погибших в Израиле россиян может быть больше
Посол в Израиле: погибших россиян, предположительно, больше, чем подтверждено
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Реальное число погибших и пропавших без вести в Израиле россиян может сильно превышать подтвержденные данные, заявил посол Москвы в Тель-Авиве Анатолий Викторов во время дискуссии клуба "Валдай" на тему обострения конфликта в регионе.
«
"К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше", — сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что может оперировать только подтвержденными и сверенными с израильской стороной данными.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
Песков назвал судьбу россиян в Израиле заботой номер один для дипломатов
Глава МИД Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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