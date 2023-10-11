https://ria.ru/20231011/rosdettsentr-1901993047.html

Деятельность Росдетцентра объединила более 250 тыс педагогов - руководитель

Деятельность Росдетцентра объединила более 250 тыс педагогов - руководитель - РИА Новости, 11.10.2023

Деятельность Росдетцентра объединила более 250 тыс педагогов - руководитель

Деятельность Российского детско-юношеского центра объединила более 250 тысяч педагогов – советников по воспитанию, руководителей добровольческих отрядов и... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:10

2023-10-11T13:10

2023-10-11T13:10

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Деятельность Российского детско-юношеского центра объединила более 250 тысяч педагогов – советников по воспитанию, руководителей добровольческих отрядов и вожатых, заявил директор центра Александр Кудряшов. "Деятельность Росдетцентра объединяет не только советников (по воспитанию), но и, безусловно, вожатых наших дорогих, кураторов программы "Орлята России", руководителей добровольческих отрядов в рамках конкурса "Добро не уходит на каникулы". Мы посчитали, что актив наших дорогих специалистов по воспитанию уже объединяет более 250 тысяч педагогов по всей стране", - сказал Кудряшов на пресс-конференции, посвященной развитию проектов Росдетцентра в 2023-2024 учебном году. Он добавил, что советники по воспитанию появились и в школах новых регионов. "Там уже сформированы региональные команды... Мы понимаем, что сейчас нашим дорогим педагогам нужно особое внимание, потому что они активно входят в те стандарты образования и воспитания нашего государства. Именно поэтому за каждой школой из новых регионов у нас закреплена школа-наставник", - заявил Кудряшов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество