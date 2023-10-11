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Emirates втрое сократит ежедневные полеты в Израиль - РИА Новости, 11.10.2023
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Туризм
 
18:00 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/reysy-1902096278.html
Emirates втрое сократит ежедневные полеты в Израиль
Emirates втрое сократит ежедневные полеты в Израиль - РИА Новости, 11.10.2023
Emirates втрое сократит ежедневные полеты в Израиль
Осуществляющая вылеты из Дубая авиакомпания Emirates приняла решение с 13 октября до конца этого месяца втрое сократить количество ежедневных рейсов в Тель-Авив РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:00
2023-10-11T18:00
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ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Осуществляющая вылеты из Дубая авиакомпания Emirates приняла решение с 13 октября до конца этого месяца втрое сократить количество ежедневных рейсов в Тель-Авив и обратно, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном в среду. "По оперативным причинам мы сокращаем количество рейсов в и из Тель-Авива до одного ежедневного рейса, такое расписание будет действовать с 13 по 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что "внимательно следят за ситуацией в Израиле и находятся в тесном контакте с соответствующими властями относительно развития событий". "Ситуация динамичная, и мы на постоянной основе тщательно анализируем все факторы", - отметили в компании. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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в мире, россия, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, emirates, исмаил хания, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости - туризм
Туризм, В мире, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Emirates, Исмаил Хания, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Новости - Туризм
Emirates втрое сократит ежедневные полеты в Израиль

Emirates до конца октября втрое сократит ежедневные рейсы в Израиль

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкСамолет Emirates
Самолет Emirates - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Самолет Emirates. Архивное фото
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ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Осуществляющая вылеты из Дубая авиакомпания Emirates приняла решение с 13 октября до конца этого месяца втрое сократить количество ежедневных рейсов в Тель-Авив и обратно, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном в среду.
"По оперативным причинам мы сокращаем количество рейсов в и из Тель-Авива до одного ежедневного рейса, такое расписание будет действовать с 13 по 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что "внимательно следят за ситуацией в Израиле и находятся в тесном контакте с соответствующими властями относительно развития событий".
"Ситуация динамичная, и мы на постоянной основе тщательно анализируем все факторы", - отметили в компании.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь
Вчера, 15:37
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
10 октября, 08:00
 
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