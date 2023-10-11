https://ria.ru/20231011/resheniya-1902086164.html

Инклюзивные решения при трудоустройстве студентов готовят на Ставрополье

Инклюзивные решения при трудоустройстве студентов готовят на Ставрополье - РИА Новости, 11.10.2023

Инклюзивные решения при трудоустройстве студентов готовят на Ставрополье

В Ставропольском крае стартовал финал VI Всероссийского сетевого конкурса "Профессиональное завтра" для студентов вузов с ограниченными возможностями здоровья;... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:34

2023-10-11T17:34

2023-10-11T17:34

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

россия

инклюзия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Ставропольском крае стартовал финал VI Всероссийского сетевого конкурса "Профессиональное завтра" для студентов вузов с ограниченными возможностями здоровья; этот проект призван помочь в профессиональной реализации молодых специалистов с инвалидностью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В мероприятии принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования РФ Анна Брайнес и ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов. В конкурсе, который стартовал в апреле 2023 года, приняли участие более 800 студентов из почти из 200 вузов России. Более половины ребят – с ограниченными возможностями здоровья. Авторы самых перспективных проектов были приглашены в финал. Студенты в течение двух дней будут защищать свои научные разработки, стартапы, социальные и управленческие проекты. Также конкурсантам предстоит доказать умение работать в инклюзивных командах, говорится в сообщении. Победители будут объявлены по пяти направлениям: "Профессиональное завтра" в профессии, науке, в бизнесе, в общественной деятельности и в менеджменте. Призерам конкурса предоставляется возможность получить перспективные предложения в профессиональной сфере от партнеров и работодателей, пояснили в пресс-службе. Приветствуя финалистов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что сейчас осуществляется активная поддержка тех, кто талантлив и инициативен. "Для того, чтобы особенности здоровья ни для кого не стали барьером. Заключены 111 соглашений с центрами занятости. Работодатели, предоставляющие стажировку выпускникам вузов с инвалидностью, получают субсидии за счет бюджета края. Более половины стажеров через три месяца трудоустраивается по месту стажировки. Нам нужны ваши знания, ваше желание профессиональной реализации, ваш талант. Уверен, что целеустремленность обязательно приведет вас к успеху, вне зависимости от результатов сегодняшнего конкурса. Хочу пожелать каждому из вас реализовать проекты, которые помогли попасть в финал, найти единомышленников. И конечно же надеюсь, что вам понравится наш город, наш гостеприимный край и вы обязательно вернетесь к нам работать и отдыхать", – цитирует пресс-служба слова главы региона.

https://ria.ru/20230810/forum-1889292194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, россия, инклюзия