https://ria.ru/20231011/relokanty-1902015973.html

Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО

Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО - РИА Новости, 11.10.2023

Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посоветовал релокантам вернуться в Россию "по-тихому" и сразу приступить к работе на благо Родины и для... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:20

2023-10-11T14:20

2023-10-11T14:20

политика

россия

юрий трутнев

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посоветовал релокантам вернуться в Россию "по-тихому" и сразу приступить к работе на благо Родины и для победы страны в спецоперации. "Согласен с общей позицией, что, поскольку они (релоканты) являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в специальной военной операции", - сказал Трутнев журналистам после выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации. Вице-премьер добавил, что его в семье воспитывали так, что слово "Родина" - святое слово, если Родине угрожает опасность, значит, в любой форме, в той, в которой можешь, ты должен её защищать". "Слово такое придумали "релоканты"… Я очень плохо отношусь к трусам, очень плохо отношусь к людям, которые сбежали с родины… Для меня эти люди перестали существовать", - отметил Трутнев. Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского режима, а остальных родина "всегда ждет".

https://ria.ru/20231010/relokanty-1901782403.html

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

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Кирилл Волков

политика, россия, юрий трутнев