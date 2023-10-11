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Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО - РИА Новости, 11.10.2023
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14:20 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/relokanty-1902015973.html
Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО
Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО - РИА Новости, 11.10.2023
Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посоветовал релокантам вернуться в Россию "по-тихому" и сразу приступить к работе на благо Родины и для... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:20
2023-10-11T14:20
политика
россия
юрий трутнев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посоветовал релокантам вернуться в Россию "по-тихому" и сразу приступить к работе на благо Родины и для победы страны в спецоперации. "Согласен с общей позицией, что, поскольку они (релоканты) являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в специальной военной операции", - сказал Трутнев журналистам после выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации. Вице-премьер добавил, что его в семье воспитывали так, что слово "Родина" - святое слово, если Родине угрожает опасность, значит, в любой форме, в той, в которой можешь, ты должен её защищать". "Слово такое придумали "релоканты"… Я очень плохо отношусь к трусам, очень плохо отношусь к людям, которые сбежали с родины… Для меня эти люди перестали существовать", - отметил Трутнев. Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского режима, а остальных родина "всегда ждет".
https://ria.ru/20231010/relokanty-1901782403.html
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политика, россия, юрий трутнев
Политика, Россия, Юрий Трутнев
Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО

Трутнев призвал релокантов после возвращения поработать на благо Родины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посоветовал релокантам вернуться в Россию "по-тихому" и сразу приступить к работе на благо Родины и для победы страны в спецоперации.
"Согласен с общей позицией, что, поскольку они (релоканты) являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в специальной военной операции", - сказал Трутнев журналистам после выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.
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Вице-премьер добавил, что его в семье воспитывали так, что слово "Родина" - святое слово, если Родине угрожает опасность, значит, в любой форме, в той, в которой можешь, ты должен её защищать". "Слово такое придумали "релоканты"… Я очень плохо отношусь к трусам, очень плохо отношусь к людям, которые сбежали с родины… Для меня эти люди перестали существовать", - отметил Трутнев.
Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского режима, а остальных родина "всегда ждет".
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