Трутнев предложил релокантам тихо вернуться и работать на победу в СВО
Трутнев призвал релокантов после возвращения поработать на благо Родины
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посоветовал релокантам вернуться в Россию "по-тихому" и сразу приступить к работе на благо Родины и для победы страны в спецоперации.
"Согласен с общей позицией, что, поскольку они (релоканты) являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в специальной военной операции", - сказал Трутнев журналистам после выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Вице-премьер добавил, что его в семье воспитывали так, что слово "Родина" - святое слово, если Родине угрожает опасность, значит, в любой форме, в той, в которой можешь, ты должен её защищать". "Слово такое придумали "релоканты"… Я очень плохо отношусь к трусам, очень плохо отношусь к людям, которые сбежали с родины… Для меня эти люди перестали существовать", - отметил Трутнев.
Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского режима, а остальных родина "всегда ждет".