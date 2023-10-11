Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР

ВОЛГОГРАД, 11 окт - РИА Новости. Власти Волгоградской области окажут помощь в создании детского и реанимационного отделений в центральной больнице Станично-Луганского района ЛНР, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации властей, в прошлом году волгоградские специалисты восстановили 62 объекта, среди них школы, детские сады, дороги и другое. Еще 67 вошли в план 2023 года, большая часть из них уже сдана досрочно. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Станично-Луганском районе осмотрел ход ремонтных работ ряда объектов, в том числе в центральной больнице. "Принято решение в 2024 году сделать в ЦРБ современную систему реанимации и детское отделение. Мы понимаем, что на такой большой район необходим центр, который будет заниматься диагностикой состояния здоровья населения. Поэтому в 2025 году мы планируем здесь организовать ЦАОП (центр амбулаторного оказания онкологической помощи - ред.)", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении. Отмечается, что в следующем году волгоградские специалисты также окажут помощь в модернизации Дома культуры и центральной части поселка Станица Луганская.
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 окт - РИА Новости. Власти Волгоградской области окажут помощь в создании детского и реанимационного отделений в центральной больнице Станично-Луганского района ЛНР, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации властей, в прошлом году волгоградские специалисты восстановили 62 объекта, среди них школы, детские сады, дороги и другое. Еще 67 вошли в план 2023 года, большая часть из них уже сдана досрочно.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Станично-Луганском районе осмотрел ход ремонтных работ ряда объектов, в том числе в центральной больнице.
"Принято решение в 2024 году сделать в ЦРБ современную систему реанимации и детское отделение. Мы понимаем, что на такой большой район необходим центр, который будет заниматься диагностикой состояния здоровья населения. Поэтому в 2025 году мы планируем здесь организовать ЦАОП (центр амбулаторного оказания онкологической помощи - ред.)", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.
Отмечается, что в следующем году волгоградские специалисты также окажут помощь в модернизации Дома культуры и центральной части поселка Станица Луганская.
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.