https://ria.ru/20231011/reanimatsiya-1902019460.html

Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР

Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР - РИА Новости, 11.10.2023

Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР

Власти Волгоградской области окажут помощь в создании детского и реанимационного отделений в центральной больнице Станично-Луганского района ЛНР, сообщает в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:33

2023-10-11T14:33

2023-10-11T14:33

надежные люди

волгоградская область

станица луганская

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андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 11 окт - РИА Новости. Власти Волгоградской области окажут помощь в создании детского и реанимационного отделений в центральной больнице Станично-Луганского района ЛНР, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации властей, в прошлом году волгоградские специалисты восстановили 62 объекта, среди них школы, детские сады, дороги и другое. Еще 67 вошли в план 2023 года, большая часть из них уже сдана досрочно. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Станично-Луганском районе осмотрел ход ремонтных работ ряда объектов, в том числе в центральной больнице. "Принято решение в 2024 году сделать в ЦРБ современную систему реанимации и детское отделение. Мы понимаем, что на такой большой район необходим центр, который будет заниматься диагностикой состояния здоровья населения. Поэтому в 2025 году мы планируем здесь организовать ЦАОП (центр амбулаторного оказания онкологической помощи - ред.)", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении. Отмечается, что в следующем году волгоградские специалисты также окажут помощь в модернизации Дома культуры и центральной части поселка Станица Луганская.

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901738984.html

волгоградская область

станица луганская

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоградская область, станица луганская, луганская народная республика, андрей бочаров