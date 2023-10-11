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Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР - РИА Новости, 11.10.2023
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14:33 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/reanimatsiya-1902019460.html
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР - РИА Новости, 11.10.2023
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР
Власти Волгоградской области окажут помощь в создании детского и реанимационного отделений в центральной больнице Станично-Луганского района ЛНР, сообщает в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:33
2023-10-11T14:33
надежные люди
волгоградская область
станица луганская
луганская народная республика
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 11 окт - РИА Новости. Власти Волгоградской области окажут помощь в создании детского и реанимационного отделений в центральной больнице Станично-Луганского района ЛНР, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации властей, в прошлом году волгоградские специалисты восстановили 62 объекта, среди них школы, детские сады, дороги и другое. Еще 67 вошли в план 2023 года, большая часть из них уже сдана досрочно. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Станично-Луганском районе осмотрел ход ремонтных работ ряда объектов, в том числе в центральной больнице. "Принято решение в 2024 году сделать в ЦРБ современную систему реанимации и детское отделение. Мы понимаем, что на такой большой район необходим центр, который будет заниматься диагностикой состояния здоровья населения. Поэтому в 2025 году мы планируем здесь организовать ЦАОП (центр амбулаторного оказания онкологической помощи - ред.)", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении. Отмечается, что в следующем году волгоградские специалисты также окажут помощь в модернизации Дома культуры и центральной части поселка Станица Луганская.
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волгоградская область
станица луганская
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волгоградская область, станица луганская, луганская народная республика, андрей бочаров
Надежные люди, Волгоградская область, Станица Луганская, Луганская Народная Республика, Андрей Бочаров
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в ЛНР

Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР

© Фото : администрация Волгоградской областиВолгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : администрация Волгоградской области
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
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ВОЛГОГРАД, 11 окт - РИА Новости. Власти Волгоградской области окажут помощь в создании детского и реанимационного отделений в центральной больнице Станично-Луганского района ЛНР, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации властей, в прошлом году волгоградские специалисты восстановили 62 объекта, среди них школы, детские сады, дороги и другое. Еще 67 вошли в план 2023 года, большая часть из них уже сдана досрочно.
© Фото : администрация Волгоградской областиВолгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
© Фото : администрация Волгоградской области
1 из 2
© Фото : администрация Волгоградской областиВолгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
© Фото : администрация Волгоградской области
2 из 2
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
© Фото : администрация Волгоградской области
1 из 2
Волгоградская область создаст реанимацию и детское отделение в больнице ЛНР
© Фото : администрация Волгоградской области
2 из 2
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Станично-Луганском районе осмотрел ход ремонтных работ ряда объектов, в том числе в центральной больнице.
"Принято решение в 2024 году сделать в ЦРБ современную систему реанимации и детское отделение. Мы понимаем, что на такой большой район необходим центр, который будет заниматься диагностикой состояния здоровья населения. Поэтому в 2025 году мы планируем здесь организовать ЦАОП (центр амбулаторного оказания онкологической помощи - ред.)", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.
Отмечается, что в следующем году волгоградские специалисты также окажут помощь в модернизации Дома культуры и центральной части поселка Станица Луганская.
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Надежные людиВолгоградская областьСтаница ЛуганскаяЛуганская Народная РеспубликаАндрей Бочаров
 
 
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