https://ria.ru/20231011/ranenie-1902034394.html

Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - РИА Новости, 11.10.2023

Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

Мужчина ранен в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:08

2023-10-11T15:08

2023-10-11T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

ефремов

сцкк

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в Telegram-канале"Населенный пункт Горловка (Никитовский район). В результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по улице Ефремова, 65 ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в понедельник в 16.05 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901592846.html

горловка

донецкая народная республика

ефремов

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, ефремов, сцкк, вооруженные силы украины, украина