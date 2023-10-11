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Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ranenie-1902034394.html
Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - РИА Новости, 11.10.2023
Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Мужчина ранен в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:08
2023-10-11T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
ефремов
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в Telegram-канале"Населенный пункт Горловка (Никитовский район). В результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по улице Ефремова, 65 ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в понедельник в 16.05 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901592846.html
горловка
донецкая народная республика
ефремов
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в мире, горловка, донецкая народная республика, ефремов, сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Ефремов, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

ДНР в СЦКК: мужчина пострадал при детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из кассетных боеприпасов ВСУ
Один из кассетных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из кассетных боеприпасов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в Telegram-канале
«
"Населенный пункт Горловка (Никитовский район). В результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по улице Ефремова, 65 ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в понедельник в 16.05 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Кассетные боеприпасы: что это такое, принцип действия, почему запрещены
9 октября, 19:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЕфремовСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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