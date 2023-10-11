https://ria.ru/20231011/ranenie-1902034394.html
Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - РИА Новости, 11.10.2023
Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Мужчина ранен в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:08
2023-10-11T15:08
2023-10-11T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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ефремов
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в Telegram-канале"Населенный пункт Горловка (Никитовский район). В результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по улице Ефремова, 65 ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в понедельник в 16.05 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901592846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Житель Горловки пострадал при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
ДНР в СЦКК: мужчина пострадал при детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке