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ХАМАС и "Исламский джихад" сообщили о пуске ракет в сторону Тель-Авива
ХАМАС и "Исламский джихад" сообщили о пуске ракет в сторону Тель-Авива - РИА Новости, 11.10.2023
ХАМАС и "Исламский джихад" сообщили о пуске ракет в сторону Тель-Авива
Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" заявили, что запустили ракеты в направлении Тель-Авива. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:04
2023-10-11T20:04
2023-10-11T20:25
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тель-авив
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 11 окт — РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" заявили, что запустили ракеты в направлении Тель-Авива."Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на обстрелы мирных жителей", — говорится в сообщении военного крыла ХАМАС.В свою очередь, бригады "Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") также заявили о запуске ракет в направлении Тель-Авива.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1100.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
https://ria.ru/20231011/aviareys-1902110307.html
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в мире, тель-авив, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, биньямин нетаньяху, исмаил хания, оон, хамас
В мире, Тель-Авив, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, ООН, Хамас
ХАМАС и "Исламский джихад" сообщили о пуске ракет в сторону Тель-Авива
ХАМАС и "Исламский джихад" сообщили о пуске ракет в направлении Тель-Авива
КАИР, 11 окт — РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" заявили, что запустили ракеты в направлении Тель-Авива.
"Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на обстрелы мирных жителей", — говорится в сообщении военного крыла ХАМАС.
British Airways развернула самолет, летевший в Тель-Авив
В свою очередь, бригады "Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") также заявили о запуске ракет в направлении Тель-Авива.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1100.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.