https://ria.ru/20231011/rabotino-1901992183.html

Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино

Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино - РИА Новости, 11.10.2023

Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино

Два украинских танка уничтожены у села Работино за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:08

2023-10-11T13:08

2023-10-11T13:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Два украинских танка уничтожены у села Работино за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое", - сказал Рогов. По его словам, противник также предпринял попытку атаки на линии Работино-Копани, потеряв там БМП и несколько десятков человек. "Атака отбита. Складывается впечатление, что главная задача командования ВСУ - не столько пройти вперед, сколько уничтожить максимальное количество своих боевиков. Их штурмовые группы идут по телам своих же погибших. Реализовывается западный план войны до последнего украинца, другого объяснения просто нет", - сказал Рогов. Кроме того, в районе сел Жеребянки-Пятихатки, где российские войска ранее продвинулись на несколько сотен метров, "наши ребята закрепляются на тех позициях, которые отбили", добавил собеседник. Также проведены контратаки на времевском направлении, со стороны Приютного на Левадное и Старомайорское. "Противника успешно накрывают артиллерией", - пояснил Рогов.

https://ria.ru/20231004/vsu-1900428150.html

https://ria.ru/20231004/vsu-1900382085.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр