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Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/rabotino-1901992183.html
Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино
Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино - РИА Новости, 11.10.2023
Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино
Два украинских танка уничтожены у села Работино за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:08
2023-10-11T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Два украинских танка уничтожены у села Работино за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое", - сказал Рогов. По его словам, противник также предпринял попытку атаки на линии Работино-Копани, потеряв там БМП и несколько десятков человек. "Атака отбита. Складывается впечатление, что главная задача командования ВСУ - не столько пройти вперед, сколько уничтожить максимальное количество своих боевиков. Их штурмовые группы идут по телам своих же погибших. Реализовывается западный план войны до последнего украинца, другого объяснения просто нет", - сказал Рогов. Кроме того, в районе сел Жеребянки-Пятихатки, где российские войска ранее продвинулись на несколько сотен метров, "наши ребята закрепляются на тех позициях, которые отбили", добавил собеседник. Также проведены контратаки на времевском направлении, со стороны Приютного на Левадное и Старомайорское. "Противника успешно накрывают артиллерией", - пояснил Рогов.
https://ria.ru/20231004/vsu-1900428150.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино

Рогов: за сутки удалось подбить два украинских танка возле Работино

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Два украинских танка уничтожены у села Работино за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое", - сказал Рогов.
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По его словам, противник также предпринял попытку атаки на линии Работино-Копани, потеряв там БМП и несколько десятков человек. "Атака отбита. Складывается впечатление, что главная задача командования ВСУ - не столько пройти вперед, сколько уничтожить максимальное количество своих боевиков. Их штурмовые группы идут по телам своих же погибших. Реализовывается западный план войны до последнего украинца, другого объяснения просто нет", - сказал Рогов.
Кроме того, в районе сел Жеребянки-Пятихатки, где российские войска ранее продвинулись на несколько сотен метров, "наши ребята закрепляются на тех позициях, которые отбили", добавил собеседник.
Также проведены контратаки на времевском направлении, со стороны Приютного на Левадное и Старомайорское. "Противника успешно накрывают артиллерией", - пояснил Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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