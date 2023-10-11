https://ria.ru/20231011/rabotino-1901992183.html
Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино
Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино - РИА Новости, 11.10.2023
Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино
Два украинских танка уничтожены у села Работино за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:08
2023-10-11T13:08
2023-10-11T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Два украинских танка уничтожены у села Работино за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое", - сказал Рогов. По его словам, противник также предпринял попытку атаки на линии Работино-Копани, потеряв там БМП и несколько десятков человек. "Атака отбита. Складывается впечатление, что главная задача командования ВСУ - не столько пройти вперед, сколько уничтожить максимальное количество своих боевиков. Их штурмовые группы идут по телам своих же погибших. Реализовывается западный план войны до последнего украинца, другого объяснения просто нет", - сказал Рогов. Кроме того, в районе сел Жеребянки-Пятихатки, где российские войска ранее продвинулись на несколько сотен метров, "наши ребята закрепляются на тех позициях, которые отбили", добавил собеседник. Также проведены контратаки на времевском направлении, со стороны Приютного на Левадное и Старомайорское. "Противника успешно накрывают артиллерией", - пояснил Рогов.
https://ria.ru/20231004/vsu-1900428150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов сообщил об уничтожении двух украинских танков возле Работино
Рогов: за сутки удалось подбить два украинских танка возле Работино